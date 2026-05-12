Las denuncias por vulneración de derechos lingüísticos presentadas a la Agencia Catalana del Consumo (ACC) se han disparado en solo un año. El organismo de la Generalitat ha pasado de recibir 1.193 denuncias –más de tres al día– en 2024 a recibir 2.581 –más de siete al día– en 2025. Es decir, la ACC recibió el año pasado más del doble de denuncias que hace dos años. Esta es la conclusión que se extrae de una respuesta del consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, a una pregunta por escrito formulada por Junts para conocer las quejas y denuncias que ha recibido la Generalitat por vulneración de los derechos de los catalanohablantes. El consejero destaca que el órgano, adscrito al Departamento de Empresa y Trabajo, recibió 2.581 denuncias «relacionadas con una posible vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores» y remarca que «todas las solicitudes que llegan a la ACC sobre la vulneración de derechos lingüísticos se tratan como denuncia, porque implican una actuación inspectora».

Vila detalla que, del total de denuncias, hubo 946 que se trasladaron a la administración pública competente –otros departamentos de la Generalitat o bien a ayuntamientos que han asumido la competencia de inspección y sanción en materia de consumo–, mientras que el resto de denuncias «se analizan y se valoran técnicamente y, cuando procede, se incorporan dentro de las campañas y planes de inspección ya abiertos o previstos, especialmente en aquellos ámbitos donde se detecta una recurrencia más elevada de incumplimientos, como es el caso de los derechos lingüísticos». También explica que las denuncias presentadas a la ACC pueden implicar actuaciones inspectoras dentro del mismo año en que se han recibido o en el año posterior.

En este sentido, precisa que durante la campaña de control en los establecimientos comerciales de 2025 se ejecutaron 1.144 actuaciones inspectoras provenientes de denuncias de años anteriores, del año en curso o bien de actuaciones de oficio, en función del sector o del ámbito territorial inspeccionado. Solo en 132 casos no se ha detectado ningún incumplimiento, y en 1.012 se ha requerido rectificar los incumplimientos detectados. Así, 365 han enmendado la irregularidad; 277 no la han enmendado y, por tanto, se les ha incoado un procedimiento sancionador; y el resto –370 casos– aún están pendientes de resolución.

La consejera de Salud, Olga Pané, durante una visita al Pius Hospital de Valls / ACN

Salud es el departamento que recibe más quejas

La respuesta de Vila también incluye las reclamaciones relacionadas con la lengua que han recibido los diferentes departamentos de la Generalitat. Salud lidera el ranking con un total de 467 quejas, pero el consejero las clasifica por la lengua a la que hace referencia. Así, 360 son vulneraciones de derechos de catalanohablantes, 70 son de castellanohablantes, 8 de otra lengua y hay 29 casos en que la queja es por la gestión de los derechos y usos lingüísticos en general. En cualquier caso, el número de denuncias se ha casi duplicado en un año, ya que en 2024 el Departamento de la consejera Olga Pané recibió 273 y 256 en 2023. El segundo departamento que ha recibido más es el de Política Lingüística. Son 391 en ámbitos que abarcan desde el consumo y la salud hasta justicia o la Administración de ámbito estatal, entre otros, que se trasladaron a los Departamentos concernidos para que hicieran seguimiento y aplicaran las medidas oportunas. La cifra significa un leve descenso en comparación con 2024, cuando recibió 411 quejas lingüísticas.

Otro departamento que ha visto aumentar considerablemente las quejas que recibe es el de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que el año pasado registró 106 reclamaciones lingüísticas, 35 más que las 71 que recibió en 2024. La mayoría corresponden al ámbito de Rodalies y de movilidad por motivos como la falta de uso del catalán o errores fonéticos en la megafonía en las estaciones de transporte, errores en la rotulación, idioma de atención al cliente y personal de seguridad, rotulación en máquinas de autoventa. El Departamento de Igualdad y Feminismo, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación recibió 23 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos lingüísticos, 7 de las cuales se han resuelto –4 por derivación, 1 por falta de pruebas, 1 por no identificación del infractor, 1 por inexistencia de infracción– y las otras 16 continúan pendientes de resolución. Esta cifra supone un incremento respecto a años anteriores, cuando se recibieron 8 en 2024 y 7 en 2023.

En cambio, y de acuerdo con los datos disponibles, han disminuido las quejas que ha recibido el Departamento de Investigación y Universidades facilitadas por las universidades catalanas. Durante el curso 2024-2025 se recibieron 118. Anteriormente, durante el curso 2022-2023, se recibieron 41, y durante el curso 2023-2024, 141. Por su parte, el Departamento de Justicia y Calidad Democrática recibió 16 por vulneración de derechos lingüísticos a lo largo de 2025, de las cuales 9 han sido consideradas vulneraciones y, según señala Vila, de estas hay 7 a catalanohablantes y 2 a castellanohablantes. Sea como sea, cualquiera de las dos cifras representa un aumento respecto de las 3 que registró el año pasado. El resto de Departamentos registran muy pocas reclamaciones, pero Vila no incluye ninguna referencia al de Interior y Seguridad Pública en su respuesta. Cultura recibió cuatro, igual que Presidencia, que distingue que tres fueron relacionadas con el catalán y una con el castellano. Mientras que Derechos Sociales y Deporte solo recibieron una cada uno. El Departamento de Economía y Finanzas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Departamento de Educación y Formación Profesional y el Departamento de Unión Europea y Acción Exterior no recibieron ninguna.