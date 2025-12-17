‘Vespreig’, que podemos entender como una actividad social que se realiza antes de la noche, habitualmente con amigos o compañeros en bares, terrazas o espacios de ocio, es el neologismo del año. El Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) –con la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans– el TERMCAT y 3Cat –con su portal lingüístico ésAdir– lo han coronado y ahora el Institut d’Estudis Catalans (IEC) estudiará si debe incorporarse o no al diccionario.

Más de 15.500 personas han votado en la edición de este año para elegir la palabra del año, la cifra de votaciones más alta desde la primera edición que se realizó, en el año 2014. ‘Vespreig’ ha sumado el 25,6% de los votos y se ha impuesto a otros neologismos más habituales, sobre todo en conversaciones ligadas a la actualidad política y social. ‘IA’, las dos iniciales de inteligencia artificial, la disciplina científica que para muchos puede hacer jaque mate a las capacidades humanas, ocupa la segunda posición con el 22,5% de los votos.

‘Vespreig’ es la palabra del año 2025 en catalán / ACN

El resto de palabras que optaban a ser la mejor del año

Ambas palabras se imponen con gran diferencia al resto de palabras incluidas en la lista: neurodivergente es la tercera con más votos (11,8%); seguida de salud mental, que agrupa el 11,4% de votos; y gazià / gaziana, término para describir a los naturales de la Franja de Gaza, que cierra el TOP5 con el 9,4% de apoyos.

El resto de la lista la completan matcha (7,8%), queer (4,6%), crisis climática (3,8%), influencer (1,7%) y ayuno intermitente (1,3%).

Las palabras ganadoras otros años

En otras ediciones, la palabra ganadora ha sido muy variada, aunque casi siempre ligada a la actualidad. Algunos ejemplos son ‘dana’ en el año 2024, negacionismo en 2021, coronavirus en 2020 o estelada en 2014. En estos últimos diez años también se han impuesto otras palabras como dron, vegano, cacerolada, sororidad, emergencia climática y animalista, birra o viralizar.