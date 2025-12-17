‘Vespreig’, que podem entendre com una activitat social que es fa abans de la nit, habitualment amb amics o companys en bars, terrasses o espais d’oci, és el neologisme de l’any. L’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) –amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans– el TERMCAT i 3Cat –amb el seu portal lingüístic ésAdir– l’han coronat i ara l’Institut d’Estudis catalans (IEC) estudiarà si s’ha d’incorporar o no al diccionari.
Més de 15.500 persones han votat en l’edició d’aquest any per escollir la paraula de l’any, la xifra de votacions més alta de les des de la primera edició que es va fer, l’any 2014. ‘Vespreig’ ha sumat el 25,6% dels vots i s’ha imposat a altres neologismes més habituals, sobretot en converses lligades a l’actualitat política i social. ‘IA’, les dues inicials d’intel·ligència artificial, la disciplina científica que per a molts pot fer escac i mat les capacitats humanes, ocupa la segona posició amb el 22,5% dels vots.
La resta de paraules que optaven a ser la millor de l’any
Totes dues paraules s’imposen amb força diferència a la resta de paraules incloses a la llista: neurodivergent és la tercera amb més vots (11,8%); seguida de salut mental, que agrupa l’11,4% de vots; i gazià / gaziana, mot per descriure els naturals de la Franja de Gaza, que tanca el TOP5 amb el 9,4% de suports.
La resta de la llista la completen matxa (7,8%), queer (4,6%), crisi climàtica (3,8%), influenciador / influenciadora (1,7%) i dejuni intermitent (1,3%).
Els mots guanyadors altres anys
En altres edicions, la paraula guanyadora ha estat molt variada, encara que gairebé sempre lligada a l’actualitat. Alguns exemples són ‘dana’ l’any 2024, negacionisme el 2021, coronavirus el 2020 o estelada el 2014. En aquests darrers deu anys també s’han imposat altres mots com dron, vegà, cassolada, sororitat, emergència climàtica i animalista, birra o viralitzar.