El servicio de atención al cliente de O2, una marca comercial de la compañía multinacional española de telecomunicaciones Telefónica que presta los servicios de teléfono fijo, móvil e internet, se ha hecho un embrollo con la posibilidad de emitir facturas en catalán a sus clientes. Un usuario del servicio ha compartido en su cuenta de la red social X las conversaciones que ha mantenido con atención al cliente de la compañía a través de sus canales de WhatsApp y Facebook para cambiar el idioma de sus facturas. «Por WhatsApp la operadora niega cambiarte la factura al catalán, mientras que por Facebook, sí», ha constatado con captura de imagen de las dos conversaciones.

En la conversación de WhatsApp, y tras seguir diferentes pasos para verificar al cliente, el servicio de atención le comunica que «está intentando hacer el trámite», pero le comunica que «no es posible» hacer las facturas en catalán. El cliente pide entonces más información y le pregunta si no hay opción de cambiar a «una lengua oficial». «Lo siento, no te podemos enviar las facturas en catalán», insiste. Entonces, el usuario pregunta cómo puede interponer una queja y si ofrecen otros idiomas para enviar la factura. «No, las facturas van todas en español», le responde y se ofrece a tramitarle la queja, pero el cliente rechaza la propuesta porque se quiere encargar él personalmente.

Així és com et tracta @o2es (O2 España), per WhatsApp l’operadora denega canviar-te la factura al català, mentre que per WhatsApp, sí. Possibles interpretacions:

1. O hi ha mala fe

2. Desconeixement

La cosa és que vulneren la Llei 1/1998 de política lingüística @llenguacatalana pic.twitter.com/rKA1L7cDqP — Ricard Julià (@Ricardo25JD) January 9, 2026

En cambio, en la conversación de Facebook, que es mucho más breve, el servicio de atención al cliente de la compañía explica paso a paso cómo proceder para cambiar el idioma de la factura. Así, le detalla los pasos que debe seguir y afirma que una vez hecho el trámite «las siguientes facturas que se generen tendrán el cambio aplicado». «Desde este momento recibirás las facturas en catalán», insisten ante las dudas del cliente, que pregunta si recibirá alguna confirmación del cambio. Una petición que la compañía ya no atiende. Tras todo el embrollo, el usuario manifiesta que solo hay dos posibles interpretaciones. Una es la «mala fe» y la otra es el «desconocimiento», pero, en cualquier caso, deja claro que ambas posibilidades «vulneran la Ley 1/1998 de política lingüística».

La compañía se disculpa con el cliente

La compañía también ha respondido el tuit del cliente y se ha disculpado con él por las «molestias» que le haya podido ocasionar su atención. Con todo, le han trasladado que es posible modificar la lengua de la factura al catalán y le piden los datos por mensaje directo para revisar lo que ha ocurrido a través de sus canales de WhatsApp y Facebook. Por otro lado, Plataforma per la Llengua también se ha puesto en contacto con el afectado y le ha ofrecido asesoramiento.