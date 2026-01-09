El servei d’atenció al client d’O2, una marca comercial de la companyia multinacional espanyola de telecomunicacions Telefónica que presta els serveis de telèfon fix, mòbil i internet, s’ha fet un embolic amb la possibilitat d’emetre factures en català als seus clients. Un usuari del servei ha compartit al seu compte de la xarxa social X les converses que ha mantingut amb atenció al client de la companyia a través dels seus canals de WhatsApp i Facebook per canviar l’idioma de les seves factures. “Per WhatsApp l’operadora denega canviar-te la factura al català, mentre que per Facebook, sí”, ha constatat amb captura d’imatge de les dues converses.
En la conversa de WhatsApp, i després de seguir diferents passos per verificar el client, el servei d’atenció li comunica que “està intentant fer el tràmit”, però li comunica que “no és possible” fer les factures en català. El client demana aleshores més informació i li pregunta si no hi ha opció de canviar a “una llengua oficial”. “Ho sento, no et podem enviar les factures en català”, insisteix. Aleshores, l’usuari demana com pot interposar una queixa i si ofereixen altres llengües per enviar la factura. “No, las facturas van todas en español”, li respon i s’ofereix a tramitar-li la queixa, però el client rebutja la proposta perquè es vol encarregar ell personalment.
Així és com et tracta @o2es (O2 Espanya), per WhatsApp l'operadora denega canviar-te la factura al català, mentre que per WhatsApp, sí. Possibles interpretacions:— Ricard Julià (@Ricardo25JD) January 9, 2026
1. O hi ha mala fe
2. Desconeixement
La cosa és que vulneren la Llei 1/1998 de política lingüística @llenguacatalana pic.twitter.com/rKA1L7cDqP
En canvi, en la conversa de Facebook, que és molt més breu, el servei d’atenció al client de la companyia explica fil per randa com procedir per canviar l’idioma de la factura. Així, li detalla els passos que ha de seguir i afirma que un cop fet el tràmit “les següents factures que es generin tindran el canvi aplicat”. “Des d’aquest moment rebràs les factures en català”, insisteixen davant els dubtes del client, que demana si rebrà alguna confirmació del canvi. Una petició que la companyia ja no atén. Després de tot l’embolic, l’usuari manifesta que només hi ha dues possibles interpretacions. Una és la “mala fe” i l’altra és el “desconeixement”, però, en qualsevol cas, deixa clar que ambdues possibilitats “vulneren la Llei 1/1998 de política lingüística”.
La companyia es disculpa amb el client
La companyia també ha respost el tuit del client i s’ha disculpat amb ell per les “molèsties” que li hagi pogut ocasionar la seva atenció. Amb tot, li han traslladat que és possible modificar la llengua de la factura al català i li demanen les dades per missatge directe per revisar el que ha ocorregut a través dels seus canals de WhatsApp i Facebook. D’altra banda, Plataforma per la Llengua també s’ha posat en contacte amb l’afectat i li ha ofert assessorament.