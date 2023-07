El catalán agoniza en los musicales mientras el castellano monopoliza el mercado

Golfus de Roma , el musical estrenado en septiembre de 2022, acabó con la sequía de cuatro años sin musicales de gran formato en catalán en nuestro país. Este periodo sin musicales en catalán es una anomalía en cualquier país y los expertos lo atribuyen a la falta de oferta, más que no a un problema de demanda del público, y a las grandes inversiones necesarias para poner en marcha un espectáculo de este tipo. La ausencia de musicales de gran formato en catalán en Cataluña es especialmente dolorosa si se compara con la oferta en castellano. En estos cuatro años, por ejemplo, los espectadores catalanes han podido ir al teatro a ver La jaula de las locas , La familia Addams , Flashdance , Cantando bajo la lluvia o Billy Elliot, entre otros, pero siempre en castellano.

La responsable de cultura de la Plataforma per la Llengua, Gemma Ponsa, asegura que la entidad ha recibido quejas a lo largo de los años por esta falta de oferta de grandes espectáculos en catalán. “Cataluña siempre ha sido un territorio con mucha creación de musicales, lo que nos hace ver que no es un problema de demanda. Hay una gran tradición de musicales en catalán, como se pudo ver con el boom de los años 90”, explica Ponsa. En aquella época, apunta, las producciones extranjeras de gran éxito “se adaptaban al catalán y funcionaban muy bien”, lo que demuestra que “hay público potencial que cuando ve oferta en catalán responde”.

El problema, por lo tanto, es el cambio que se ha producido en los últimos años, cuando la eclosión del gran formato en castellano “ha arrinconado el catalán”. “Antes esto no se producía y ha desembocado en una visibilidad muy baja del catalán”, apunta Ponsa. La experta lamenta que las grandes productoras traigan musicales únicamente en castellano y “minoricen el catalán” hasta el punto de que en los últimos años no ha habido ningún espectáculo de gran formato en nuestra lengua.

Escena de un musical de Dagoll Dagom / EP

Productores que no quieren arriesgar dinero

A pesar de que según datos de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA) entre las temporadas 2015 y 2021 se programaron 5.696 espectáculos en la cartelera barcelonesa –290 de los cuales, teatro musical– y en el 55% se utilizaba el catalán, ninguno de ellos fue un musical de gran formato. Esto responde al hecho que “cuesta mucho y supone un riesgo añadido hacer musicales en catalán”, según explica Edgar Garcia, director del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC). “Cuando Dagoll Dagom ha hecho musicales la gente ha ido, el problema es la falta de oferta por las dudas a la hora de hacer la inversión”, explica.

Para poner en marcha un musical como mínimo se necesita una inversión de 800.000 euros y es por eso que los productores “dudan sobre si podrán recuperar su dinero”. “Muchos de ellos optan por las versiones en castellano, que les permiten llegar a otros públicos y explotar los musicales en otros lugares del estado español”, razona.

El dramaturgo y productor Marc Rosich, por su parte, asegura que hace falta “una apuesta clara”, porque el ejemplo de Dagoll Dagom –los creadores del mítico Mar i cel – demuestra que “el musical en catalán tiene buena salud”. “El problema es que desde los lugares donde se tendría que apostar por la creación de musicales en catalán no se hace y se deja todo en manos del sector comercial”, apunta. Cree que para revertir la situación hace falta que la gente “crea” y se invierta dinero en la creación. “Los teatros nacionales de Londres o de Francia apuestan por la creación de musicales autóctonos”, insiste. Considera que “cierta intelectualidad” ve los musicales como “un producto de segunda”, cuando en realidad “tiene una gran complejidad y requiere un gran equipo”.

Ante estas afirmaciones, el director del ICEC insiste en que es “plenamente consciente” del problema y que el Departamento de Cultura “está trabajando para revertir la situación”. “Es un trabajo que hacemos desde hace tiempo y en los últimos dos meses nos hemos reunido con diferentes productores para explicarlos la principal medida, que tiene que ver con la creación en catalán”, explica Garcia. El paquete de medidas se anunciará de cara a otoño. Mientras tanto, Garcia explica que el ICEC tiene una línea de apoyo a la producción para las compañías y salas de teatro y que se han aumentado las ayudas trienales hasta 2026 para incentivar la producción en catalán.

Recursos para competir con la avalancha de musicales en castellano

“Hay muchas compañías que pueden hacer producciones en catalán, pero el salto al gran formato requiere muchos recursos para poder competir con las producciones en castellano”, razona la responsable de cultura de la Plataforma per la Llengua. “Sin dinero, la precariedad de las compañías hace que la oferta en catalán no subsista”, añade. Por eso pide más recursos a la Generalitat para garantizar una presencia normalizada de catalán. “Falta que la administración pública invierta más en el teatro musical en catalán. No solo con subvenciones, sino con inversiones en varios ámbitos”, concluye.

Coincide con Ponsa el dramaturgo Jordi Prat, que abre el foco y recuerda que “la cultura en catalán está infrafinanciada” en todos los ámbitos. “Madrid hace una apuesta por los musicales como modelo turístico, igual que vas al Prado, vas a ver El Rey León . Barcelona no ha seguido este modelo”, lamenta. Asegura que en la capital catalana llegan “modelos franquicia” que son en el 99% de los casos en castellano. “Barcelona no es catalanohablante y el teatro que se hace lo refleja”, espeta.

“De formato pequeño en catalán siempre habrá, pero los grandes formatos pueden tener un gran equipo catalanohablante que opta por hacerlo en otra lengua por la viabilidad económica”, explica. Asegura que no comparte esta “visión artística”, pero que es “respetable” dada la mala salud de la cultura y su infrafinanciación.