Ana Guerra tocó el cielo en la edición de Operación Triunfo del 2017, cuando el público la coronó como una de las más exitosas de esa generación. La canaria, que ha triunfado con varias canciones desde entonces, también ha participado en unos cuantos realities que han servido para que la conozcan en otras facetas. Últimamente se ha hablado de ella en las revistas del corazón, desde que se casó con el actor de Los Serrano Víctor Elías.

Ahora, concede una entrevista muy personal a la revista Lecturas en la que confiesa por qué ha pensado, alguna vez, en tirar la toalla y dedicarse a otra cosa. “La vida da muchas vueltas”, dice, por lo que cree que podría acabar presentándose como aspirante al Benidorm Fest. También se plantea aceptar alguna propuesta para actuar, ya que la interpretación “siempre” le ha llamado la atención: “¿Por qué no?”, dice. De hecho, deja caer que podría aparecer como actriz en algún videoclip porque es la opción más sencilla.

¿Pero realmente cree que puede llegar un punto en que deje la música? “¿A quién no se le ha pasado por la cabeza hacer un cambio radical en su vida? Claro que he pensado en tirar la toalla”, afirma con contundencia. El mundo de la música es una montaña rusa, con meses de mucho trabajo y otros en los que cuesta que te llamen. Dice, Ana Guerra, que muchas veces ha pensado que quizás sería más fácil dejarlo todo y dedicarse a otra cosa. Sería actriz, sí, pero también probaría suerte en un mundo completamente diferente: “Si no hubiera sido cantante, ahora sería enfermera”.

Ana Guerra concede una entrevista muy personal | Europa Press

¿Qué ha explicado Ana Guerra de su vida personal?

En cuanto a su vida privada, Ana Guerra confiesa que está encantada con su vida de casada. Le ha costado hacerse a la idea de que lo está, pero han sido meses “maravillosos” desde el enlace: “Todo igual que antes, pero maravilloso”. De momento, no se plantean convertirse en padres porque se encuentran en otro “estadio vital”, pero no descarta serlo “en un futuro”.

La artista ha triunfado y ha tenido que adaptarse a la vida de famosa, con todo lo que eso conlleva. No ha sido fácil, sobre todo en casos de personas inseguras. La canaria confiesa que tiene “complejos e inseguridades”, pero siempre se ha aceptado y asegura que “se quiere” tal como es.