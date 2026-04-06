Ana Guerra va tocar el cel a l’edició d’Operación Triunfo del 2017, quan el públic va coronar-la com una de les més exitoses d’aquella fornada. La canària, que ha triomfat amb diverses cançons des de llavors, també ha participat en uns quants realities que han servit perquè la coneguin en altres facetes. Darrerament s’ha parlat d’ella a les revistes del cor, per això, des que es casés amb l’actor de Los Serrano Víctor Elías.
Ara, concedeix una entrevista molt personal a la revista Lecturas en què confessa per què ha pensat, alguna vegada, en tirar la tovallola i dedicar-se a una altra cosa. “La vida dona moltes voltes”, diu, per la qual cosa creu que podria ser que acabés presentant-se com a aspirant al Benidorm Fest. També es planteja acceptar alguna proposta per fer d’actriu, ja que la interpretació “sempre” l’ha cridat l’atenció: “Per què no?”, diu. De fet, deixa caure que podria aparèixer com a actriu en algun videoclip perquè és l’opció més senzilla.
Però realment creu que pot arribar un punt en què deixi la música? “A qui no li ha passat pel cap fer un canvi radical a la seva vida? És clar que he pensat en tirar la tovallola”, etziba amb contundència. El món de la música és una muntanya russa, amb mesos de molta feina i d’altres en els quals costa que et truquin. Diu, Ana Guerra, que moltes vegades ha arribat pensant que potser seria més fàcil engegar-ho tot a rodar i dedicar-se a una altra cosa. Seria actriu, sí, però també provaria sort en un món completament diferent: “Si no hagués estat cantant, ara seria infermera”.
Què ha explicat Ana Guerra de la seva vida personal?
Pel que fa a la seva vida privada, Ana Guerra confessa que està encantada amb la seva vida de casada. Li ha costat fer-se a la idea que ho està, però han estat mesos “meravellosos” des de l’enllaç: “Tot igual que abans, però meravellós”. De moment, no es plantegen convertir-se en pares perquè es troben en un altre “estadi vital”, però no descarta ser-ho “en un futur”.
L’artista ha triomfat i ha hagut d’adaptar-se a la vida de famosa, amb tot el que això comporta. No ha estat fàcil, sobretot en casos de persones insegures. La canària confessa que té “complexos i inseguretats”, però sempre s’ha acceptat i assegura que “s’estima” tal com és.