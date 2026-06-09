La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) celebrará su 22ª edición del 1 al 3 de julio en la Sala Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya bajo el lema El optimismo de la razón. En un contexto marcado por el ascenso de los extremismos y la incertidumbre política y social, las jornadas quieren reivindicar el pensamiento crítico y la acción colectiva como herramientas para afrontar los retos actuales, mediante una serie de debates centrados en economía, desigualdad, cultura, política y resistencias sociales. Durante la presentación del programa, el rector de la UPEC, João França, ha defendido que la razón debe servir para recordar los derechos y las libertades alcanzados gracias a la movilización social y para demostrar que aún hoy hay experiencias que evidencian que el cambio es posible.

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La periodista Rosa Maria Calaf será la encargada de inaugurar las jornadas con una conferencia sobre los cambios geopolíticos que atraviesa el mundo. La clausura estará a cargo de Grace Mausser, copresidenta de los Democratic Socialists of America en Nueva York, que analizará el movimiento que condujo a la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad estadounidense.

El cartel de la edición del 2026 de la UPEC

Tres jornadas de debate político y social

El miércoles 1 de julio, la jornada inaugural se abrirá con la mesa Tax the rich: Los impuestos mueven el mundo, dedicada a la fiscalidad y la justicia social, con la participación del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, moderados por Laura Aznar (Crític). Por la tarde, el debate De la desigualdad al resentimiento analizará el vínculo entre desigualdades sociales y el auge de la extrema derecha con la participación de Marta Ribera (Espai 08), Cecilia Vergnano (Universidad de Barcelona) y Moussa Bourekba (CIDOB), con moderación de Sandra Vicente (elDiario.es). La jornada se cerrará con la conversación Cultura para una esperanza radical, con el filósofo Leo Espluga y la escritora Layla Martínez, moderados por el periodista Víctor Yustres.

El jueves 2 de julio se iniciará con la mesa Hacer política desde la diversidad, con la participación de los políticos progresistas Carlos Durán Ruiz (PSC), Jessica González (Comuns) y Omar Noumri (ERC), moderados por Alaaddine Azzouzi. A continuación, el debate No a la guerra: Construir la paz día a día contará con la activista Gabriela Serra, la exalcaldesa Ada Colau y Luca Gervasoni (Novact), con moderación de Cristina Mas (Ara). Por la tarde se celebrará la sesión Expropiemos internet, con Marta G. Franco, el Proyecto UNA y Arnau Monterde, moderada por Sara Borrella (Colectic). La jornada finalizará con la mesa No pasarán: prácticas de resistencia, con Enrique Javier Díez Gutiérrez, Oriol Eurásquin y el rapero Bittah, moderados por Anaïs Borràs (La Directa).

El viernes 3 de julio, último día de las jornadas, comenzará con el tradicional debate de partidos, centrado este año en las razones de las izquierdas para mantener el optimismo. Participarán Ferran Pedret (PSC), Elisenda Alamany (ERC), Gerardo Pisarello (Comuns) y Laure Vega (CUP), con moderación de Sara González (El Periódico). A continuación tendrá lugar la clausura, con la intervención de Grace Mausser y la entrega de los Premios UPEC 2026. Este año, la UPEC también publica una biografía de Francesc Layret, a cargo de Jordi Serrano, que recupera la figura del abogado y dirigente republicano asesinado en 1920, referente del movimiento obrero y de la defensa de las libertades.