La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) celebrarà la seva 22a edició de l’1 al 3 de juliol a la Sala Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya sota el lema L’optimisme de la raó. En un context marcat per l’ascens dels extremismes i la incertesa política i social, les jornades volen reivindicar el pensament crític i l’acció col·lectiva com a eines per afrontar els reptes actuals, mitjançant un seguit de debats centrats en economia, desigualtat, cultura, política i resistències socials. Durant la presentació del programa, el rector de la UPEC, João França, ha defensat que la raó ha de servir per recordar els drets i les llibertats aconseguits gràcies a la mobilització social i per demostrar que encara avui hi ha experiències que evidencien que el canvi és possible.
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La periodista Rosa Maria Calaf serà l’encarregada d’inaugurar les jornades amb una conferència sobre els canvis geopolítics que travessa el món. La cloenda anirà a càrrec de Grace Mausser, copresidenta dels Democratic Socialists of America a Nova York, que analitzarà el moviment que va conduir a l’elecció de Zohran Mamdani com a alcalde de la ciutat nord-americana.
Tres jornades de debat polític i social
El dimecres 1 de juliol, la jornada inaugural s’obrirà amb la taula Tax the rich: Els impostos mouen el món, dedicada a la fiscalitat i la justícia social, amb la participació de l’expresident de la Generalitat Pere Aragonès i el director d’Oxfam Intermón, Franc Cortada, moderats per Laura Aznar (Crític). A la tarda, el debat De la desigualtat al ressentiment analitzarà el vincle entre desigualtats socials i l’auge de l’extrema dreta amb la participació de Marta Ribera (Espai 08), Cecilia Vergnano (Universitat de Barcelona) i Moussa Bourekba (CIDOB), amb moderació de Sandra Vicente (elDiario.es). La jornada es tancarà amb la conversa Cultura per a una esperança radical, amb el filòsof Leo Espluga i l’escriptora Layla Martínez, moderats pel periodista Víctor Yustres.
El dijous 2 de juliol s’iniciarà amb la taula Fer política des de la diversitat, amb la participació dels polítics progressistes Carlos Durán Ruiz (PSC), Jessica González (Comuns) i Omar Noumri (ERC), moderats per Alaaddine Azzouzi. A continuació, el debat No a la guerra: Construir la pau dia a dia comptarà amb l’activista Gabriela Serra, l’exalcaldessa Ada Colau i Luca Gervasoni (Novact), amb moderació de Cristina Mas (Ara). A la tarda se celebrarà la sessió Expropiem internet, amb Marta G. Franco, el Proyecto UNA i Arnau Monterde, moderada per Sara Borrella (Colectic). La jornada finalitzarà amb la taula No passaran: pràctiques de resistència, amb Enrique Javier Díez Gutiérrez, Oriol Eurásquin i el raper Bittah, moderats per Anaïs Borràs (La Directa).
El divendres 3 de juliol, darrer dia de les jornades, començarà amb el tradicional debat de partits, centrat enguany en les raons de les esquerres per mantenir l’optimisme. Hi participaran Ferran Pedret (PSC), Elisenda Alamany (ERC), Gerardo Pisarello (Comuns) i Laure Vega (CUP), amb moderació de Sara González (El Periódico). Tot seguit tindrà lloc la cloenda, amb la intervenció de Grace Mausser i el lliurament dels Premis UPEC 2026. Enguany, la UPEC també publica una biografia de Francesc Layret, a càrrec de Jordi Serrano, que recupera la figura de l’advocat i dirigent republicà assassinat el 1920, referent del moviment obrer i de la defensa de les llibertats.