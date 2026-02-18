Los sindicatos consideran «irrisoria» la mejora salarial ofrecida por Educación

El Departamento de Educación y Formación Profesional ya ha movido ficha tras la huelga catalogada como «histórica» de la semana pasada. Este miércoles, el secretario de mejora educativa de la consejería, Ignasi Giménez, ha puesto sobre la mesa una mejora retributiva del sueldo de los docentes con un incremento «progresivo» del complemento específico del 15% de cara al 2029, el cual llevarán este jueves a la mesa sectorial prevista. Es decir, la consejería plantea subir un 3,75% este complemento cada año como primera medida para desbloquear el conflicto con los sindicatos de enseñanza. La propuesta de Educación, sin embargo, no ha servido para frenar la crisis y ha agravado aún más el malestar de las organizaciones sindicales del sector: «La primera impresión es que después del gran éxito de la huelga del día 11F, la propuesta del departamento es irrisoria», argumenta la portavoz de UGT, Lorena Martínez, en conversación con El Món.

El principal punto de rechazo es la subida del complemento salarial con que trabaja la consejería, que destaca que es la primera vez que el Gobierno se abre a revisar este aspecto de la nómina en los últimos 25 años. Desde UGT califican de «inadmisible» que la consejería solo plantee incrementar un 15% este complemento a cuatro años vista, el cual acabaría traduciéndose en un aumento de unos 1.500 euros -1.480 en primaria, 1.513 en secundaria- de cara al 2029. Es decir, un incremento de complemento de 125 euros brutos al mes de aquí a cuatro años. En esta misma línea se expresa el sindicato mayoritario del sector, USTEC, que define la propuesta como «inaceptable»: «Es una propuesta de mínimos», asevera la portavoz nacional del sindicato, Iolanda Segura, que lamenta que la consejería haya hecho público el contenido de la oferta antes de reunirse con los representantes de los trabajadores en la mesa sectorial del jueves.

Desde CCOO, por su parte, Ester Vila Guillamet ve la propuesta de Educación como un «primer acercamiento», pero recalca que los planteamientos para la mejora retributiva son aún «muy insuficientes»: «Pedimos que este incremento nos sitúe en la media alta del Estado español, y con el 15% esto es del todo insuficiente», sostiene la representante sindical de Comisiones Obreras. En esta línea, respecto al resto de aspectos de la propuesta, como las mejoras para la escuela inclusiva, también consideran que son «insuficientes».

Un grupo de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Cataluña / David Zorrakino (Europa Press)

Una propuesta alejada de las reclamaciones sindicales

En estos momentos, los docentes cobran un complemento específico que ronda los 700 euros mensuales -724 en el caso de secundaria y 708 en el de primaria. Ahora, con esta propuesta, el objetivo de la consejería es ir aumentando progresivamente hasta 125 euros brutos el 2029, cuando quedaría alrededor de los 800 euros. Esta oferta está muy alejada de las reclamaciones de los sindicatos, que exigen un incremento del 100% del complemento específico. Es decir, que oscile los 1.400 euros mensuales. «Nosotros hacemos una propuesta de máximos, pero de aquí podemos negociar. Un 15%, sin embargo, es inaceptable», exclama Iolanda Segura. Además, la propuesta de la cartera de Educación vincula el incremento a nuevas funciones de escuela inclusiva y orientación que, en gran parte, el profesorado ya está desarrollando en los centros. La consejería defiende que es necesario vincular estas funciones contractualmente para justificar el incremento salarial del complemento.

En este sentido, la portavoz de USTEC también recuerda que esta misma semana se ha cerrado un acuerdo con los Mossos d’Esquadra para incrementarles el sueldo 4.000 euros anuales en el complemento específico sin condicionar esta subida a los presupuestos. En cambio, en el caso del incremento planteado para los docentes, este sí que está condicionado a la aprobación de los presupuestos: «¿Que somos funcionarios de segunda?», lamenta Segura, que celebra el acuerdo de la policía catalana, pero exige «como mínimo» lo mismo para los maestros y profesores del país. «No podemos aceptar propuestas muy inferiores a las concedidas a otros trabajadores públicos y que nos siguen manteniendo en la franja más baja entre las retribuciones del personal educativo del resto de comunidades del Estado. Nosotros no queremos ser menos», aseveran desde el sindicato mayoritario del sector.

Decenas de miles de personas durante la manifestación de docentes y personal de atención educativa por las mejoras laborales / David Zorrakino (Europa Press)

Los docentes mantienen el pulso

Más allá de las condiciones salariales «insuficientes», la propuesta de la consejería también pone sobre la mesa otras cuestiones como la reducción sostenida de las ratios. La consejería se compromete, de acuerdo con los puntos anunciados este miércoles, a reducir a 20 alumnos por aula en los centros de primaria y a 27 en secundaria de cara al curso próximo, aunque plantea rebajarlos hasta 25 dentro de tres años. Otra propuesta que los sindicatos también califican «de mínimos». Ante esta propuesta, los sindicatos se mantienen firmes y no aflojan con sus reivindicaciones. «Esta propuesta es fruto directo de la huelga y de las movilizaciones sostenidas del personal educativo. Sin la presión colectiva, no habría habido movimiento. Se trata, sin embargo, de una propuesta claramente insuficiente y que queda muy lejos de nuestras reivindicaciones«, apuntan todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial -es decir, USTEC, UGT, CCOO, Profesores de Secundaria y la CGT- en un comunicado conjunto. El conflicto entre docentes y administración, por tanto, sigue muy vivo, y confían en que Educación les ofrezca una nueva propuesta para continuar avanzando en las negociaciones.