Els sindicats troben “irrisòria” la millora salarial oferta per Educació

El Departament d’Educació i Formació Professional ja ha mogut fitxa després de la vaga catalogada com a “històrica” de la setmana passada. Aquest dimecres, el secretari de millora educativa de la conselleria, Ignasi Giménez, ha posat sobre la taula una millora retributiva del sou dels docents amb un increment “progressiu” del complement específic del 15% de cara al 2029, la qual portaran aquest dijous a la mesa sectorial prevista. És a dir, la conselleria planteja apujar un 3,75% aquest complement cada any com a primera mesura per desencallar el conflicte amb els sindicats d’ensenyament. La proposta d’Educació, però, no ha servit per frenar la crisi i ha agreujat encara més el malestar de les organitzacions sindicals del sector: “La primera impressió és que després del gran èxit de la vaga del dia 11F, la proposta del departament és irrisòria”, argumenta la portaveu d’UGT, Lorena Martínez, en conversa amb El Món.
El principal punt de rebuig és la pujada del complement salarial amb què treballa la conselleria, que destaca que és la primera vegada que el Govern s’obre a revisar aquest aspecte de la nòmina en els últims 25 anys. Des d’UGT titllen “d’inadmissible” que la conselleria només plantegi incrementar un 15% aquest complement a quatre anys vista, el qual s’acabaria traduint en un augment d’uns 1.500 euros -1.480 a primària, 1.513 a secundària- de cara el 2029. És a dir, un increment de complement de 125 euros bruts al mes d’aquí a quatre anys. En aquesta mateixa línia s’expressa el sindicat majoritari del sector, USTEC, que defineix la proposta com “inacceptable”: “És una proposta de mínims”, assevera la portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, que lamenta que la conselleria hagi fet públic el contingut de l’oferta abans de reunir-se amb els representants dels treballadors a la mesa sectorial de dijous.
Una proposta allunyada de les reclamacions sindicals
En aquests moments, els docents cobren un complement específic que ronda els 700 euros mensuals -724 en el cas de secundària i 708 en el de primària. Ara, amb aquesta proposta, l’objectiu de la conselleria és anar augmentant progressivament fins a 125 euros bruts el 2029, quan quedaria al voltant dels 800 euros. Aquesta oferta està molt allunyada de les reclamacions dels sindicats, que exigeixen un increment del 100% del complement específic. És a dir, que oscil·li els 1.400 euros mensuals. “Nosaltres fem una proposta de màxims, però d’aquí podem negociar. Un 15%, però, és inacceptable”, exclama Iolanda Segura. A més, la proposta de la cartera d’Educació vincula l’increment a noves funcions d’escola inclusiva i orientació que, en gran part, el professorat ja està desenvolupant als centres. La conselleria defensa que és necessari vincular aquestes funcions contractualment per justificar l’increment salarial del complement.
En aquest sentit, la portaveu d’USTEC també recorda que aquesta mateixa setmana s’ha tancat un acord amb els Mossos d’Esquadra per incrementar-los el sou 4.000 euros anuals en el compliment específic sense condicionar aquesta pujada als pressupostos. En canvi, en el cas de l’increment plantejat per als docents, aquest sí que està condicionat a l’aprovació dels comptes: “Que som funcionaris de segona?”, lamenta Segura, que celebra l’acord de la policia catalana, però exigeix “com a mínim” el mateix per als mestres i professors del país. “No podem acceptar propostes molt inferiors a les concedides a altres treballadors públics i que ens segueixen mantenint en la franja més baixa entre les retribucions del personal educatiu de la resta de comunitats de l’Estat. Nosaltres no volem ser menys”, asseveren des del sindicat majoritari del sector.
Els docents mantenen el pols
Més enllà de les condicions salarials “insuficients”, la proposta de la conselleria també posa sobre la taula altres qüestions com la reducció sostinguda de les ràtios. La conselleria es compromet, d’acord amb els punts anunciats aquest dimecres, a reduir a 20 alumnes per aula als centres de primària i a 27 a secundària de cara el curs vinent, tot i que planteja rebaixar-los fins a 25 d’aquí a tres anys. Una altra proposta que els sindicats també titllen “de mínims”. Davant aquesta proposta, els sindicats es mantenen ferms i no afluixen amb les seves reivindicacions. “Aquesta proposta és fruit directe de la vaga i de les mobilitzacions sostingudes del personal educatiu. Sense la pressió col·lectiva, no hi hauria hagut moviment. Es tracta, però, d’una proposta clarament insuficient i que queda molt lluny de les nostres reivindicacions“, apunten tots els sindicats amb representació a la mesa sectorial -és a dir, USTEC, UGT, CCOO, Professors de Secundària i la CGT- en un comunicat conjunt. El conflicte entre docents i administració, doncs, segueix ben viu, i confien que Educació els ofereixi una nova proposta per continuar avançant en les negociacions.