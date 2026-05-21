Cien docentes se han citado en Tarragona y cortan la N-240 en ambos sentidos de la marcha. Una movilización que se enmarca en una nueva jornada de huelga convocada para este jueves por parte de los profesionales del sector educativo. A primera hora de la mañana, los manifestantes se han concentrado en la calle Doctor Mallafré y se han desplazado hasta la N-240 con pancartas reivindicativas en las que se pedían mejoras laborales con mensajes como ‘Basta de excusas, paguen el trabajo’ o ‘Defendamos la educación pública’.

La huelga, convocada por parte de los docentes de Tarragona y las Tierras del Ebro, proseguirá con una manifestación que saldrá desde la plaza Imperial Tarraco a las once y media. Entre cánticos de «presupuestos militares para escuelas y hospitales», «Niubó, escucha, esto es una revuelta» y «escuela inclusiva, para vuestros hijos e hijas», los docentes han cortado las carreteras y cientos de coches se han encontrado atrapados en la carretera y se han vivido momentos de tensión entre los conductores y los docentes.

Docentes con pancartas cortan la N-240 en Tarragona | Arnau Martínez (ACN)

Una huelga a las puertas de una nueva reunión con educación

La acción de los docentes en Tarragona y las Tierras del Ebro ha llegado tras un nuevo fracaso de las reuniones entre los sindicatos y el Gobierno. Unas reuniones que deben reproducirse durante este jueves y el próximo viernes, cuando las partes implicadas se citaron para seguir negociando sobre los posibles acuerdos para desbloquear la situación en el sector educativo. En declaraciones recogidas por la ACN, el portavoz de USTEC en Tarragona, Noé Muñiz, ha reconocido que el Departamento de Educación «ha movido ficha», pero cree que no hay una «propuesta seria» sobre la mesa, aunque destacan que se debe valorar «positivamente» que el Gobierno quiera mantener el diálogo con los profesionales educativos. «Las huelgas, la movilización funciona, porque es gracias a esto que la consejera está negociando, que hemos arrancado el compromiso de negociar diferentes días», ha concluido Muñiz