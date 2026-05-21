Un centenar de docents s’han citat a Tarragona i tallen l’N-240 en tots dos sentits de la marxa. Una mobilització que s’emmarca en una nova jornada de vaga convocada per aquest dijous per part dels professionals del sector educatiu. A primera hora del matí els manifestants s’han concentrat al carrer Doctor Mallafré i s’han desplaçat fins a l’N-240 amb pancartes reivindicatives en les quals es demanava millores laborals amb missatges com ‘Prou excuses, pagueu la feina’ o ‘Defensem l’educació pública’.
La vaga, convocada per part dels docents de Tarragona i les Terres de l’Ebre, prosseguirà amb una manifestació que sortirà des de la plaça Imperial Tarraco a dos quarts de dotze. Entre càntics de “pressupostos militars per escoles i hospitals”, “Niubó, escolta, això és una revolta” i “escola inclusiva, pels vostres fills i filles” els docents han tallat les carreteres i centenars de cotxes s’han trobat atrapats a la carretera i s’ha viscut moments de tensió entre els conductors i els docents.
Una vaga a les portes d’una nova reunió amb educació
L’acció dels docents a Tarragona i les Terres de l’Ebre ha arribat després d’un nou fracàs de les reunions entre els sindicats i el Govern. Unes reunions que s’han de reproduir durant aquest dijous i el pròxim divendres, quan les parts implicades es van citar per seguir negociant sobre els possibles acords per desbloquejar la situació en el sector educatiu. En declaracions recollides per l’ACN el portaveu d’USTEC a Tarragona, Noé Muñiz, ha reconegut que el Departament d’Educació “ha mogut fitxa”, però creu que no hi ha una “proposta amb cara i ulls” sobre la taula tot i que destaquen que s’ha de valorar “positivament” que el Govern vulgui mantenir el diàleg amb els professionals educatius. “Les vagues, la mobilització funciona, perquè és gràcies a això que la consellera està negociant, que hem arrencat el compromís de negociar diferents dies”, ha conclòs Muñiz