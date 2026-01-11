La línea 5 de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) está cortada por Olesa y Monistrol de Montserrat debido a un desprendimiento, han informado FGC y Protección Civil a través de la red X.

🔴Línea Llobregat-Anoia: La línea R5 funciona entre las estaciones de Pl. España y Olesa de Montserrat y entre Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador. Servicio interrumpido entre Olesa de Montserrat y Monistrol de Montserrat, por vía interceptada por desprendimiento en la vía. #FGC — FGC (@FGC) 11 de enero de 2026

Activada la prealerta del Ferrocat

El desprendimiento ha tenido lugar en el túnel de la Puda, según Protección Civil, que ha activado la prealerta del Ferrocat. La incidencia se ha producido poco después de las 10.00 horas de la mañana en este punto de la línea entre el Llobregat y el Anoia, justo después de la estación de Olesa.

Prealerta #FERROCAT por corte de la circulación de trenes en la línea R-5 @FGC entre Monistrol y Olesa de Montserrat por un desprendimiento en el túnel de la Puda. pic.twitter.com/7i0tsCOOIb — Protección civil (@emergenciescat) 11 de enero de 2026

Dos tramos de la línea abiertos

FGC dice que la línea funciona con normalidad en dos tramos, entre las estaciones de la plaza de España y Olesa de Montserrat y entre Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador. Para cubrir el tramo de línea cortado, se ha activado un servicio de autobús entre las estaciones de Sant Vicenç/Castellgalí y Olesa de Montserrat.

En la información facilitada no se ha concretado si se ha desalojado algún tren o cualquier otra afectación del servicio.

Pocas incidencias en FGC

A diferencia de Rodalies, un servicio con incidencias recurrentemente, FGC funciona normalmente con puntualidad. Una de las pocas alteraciones que ha sufrido los Ferrocarrils de la Generalitat fue un descarrilamiento en la estación de Mira-sol el 26 de septiembre de 2024, en Sant Cugat del Vallès. El descarrilamiento fue de una máquina de trabajos y provocó retrasos en la línea S1.