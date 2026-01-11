La línia 5 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està tallada per Olesa i Monistrol de Montserrat per una esllavissada, han informat FGC i Protecció Civil a través de la xarxa X.
🔴Línia Llobregat-Anoia: Línia R5 funciona entre les estacions de Pl. Espanya i Olesa de Montserrat i entre Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador. Servei interromput entre Olesa de Montserrat i Monistrol de Montserrat, per via interceptada per esllavissada a la via. #FGC— FGC (@FGC) January 11, 2026
Activada la prealerta del Ferrocat
El despreniment ha tingut lloc al túnel de la Puda, segons Protecció Civil, que ha activat la prealerta del Ferrocat. La incidència s’ha produït poc després de les 10.00 hores del matí en aquest punt de la línia entre el Llobregat i l’Anoia, just després de l’estació d’Olesa.
Prealerta #FERROCAT per tall de la circulació de trens a la línia R-5 @FGC entre Monistrol i Olesa de Montserrat per un despreniment al túnel de la Puda. pic.twitter.com/7i0tsCOOIb— Protecció civil (@emergenciescat) January 11, 2026
Dos trams de la línia oberts
FGC diu que la línia funciona amb normalitat en dos trams, entre les estacions de la plaça d’Espanya i Olesa de Montserrat i entre Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador. Per cobrir el tram de línia tallat, s’ha activat un servei de bus entre les estacions de Sant Vicenç/Castellgalí i Olesa de Montserrat.
En les informacions facilitades no s’ha concretat si s’ha desallotjat algun tren o qualsevol altra afectació del servei.
Poques incidències a FGC
A diferència de Rodalies, un servei amb incidències recurrentment, FGC funciona normalment amb puntualitat. Una de les poques alteracions que ha patit els Ferrocarrils de la Generalitat va ser un descarrilament a l’estació de Mira-sol el 26 de setembre del 2024, a Sant Cugat del Vallès. El descarrilament va ser d’una màquina de treballs i va provocar retards a la línia S1.