El número 54949 de la serie 9 se ha llevado el premio extraordinario de la Grossa de la Diada, dotado con dos millones de euros. El sorteo se ha celebrado este viernes al mediodía, coincidiendo con la celebración del Once de Septiembre, día nacional, en la sede de Loteries de Catalunya. A los billetes con las mismas cinco cifras (54949) de las demás series, les corresponde, como primer premio, 50.000 euros, mientras que los números anterior (54948) y posterior (54950) tienen un premio de 2.000 euros. Todas las terminaciones también tienen premio: 500 euros para el *4949, 100 euros para el **949, 30 euros para el ***49 y cinco euros para el ****9. El segundo premio (20.000 euros) ha sido para el 47863 y el tercero, (10.000 euros) para el 52168. Y el segundo reintegro es para los terminados en 2.



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Los números premiados de La Grossa de la Diada 2026

Este sábado comenzará la comercialización de la Grossa de Cap d’Any, que tendrá un premio de 200.000 euros por billete de diez euros y el sorteo se celebrará el 31 de diciembre. También mañana se empezará a vender la Grossa Especial Castanyada, con un premio extraordinario de 500.000 euros por billete de cinco euros. El sorteo se realizará el 31 de octubre.

Noventa días para cobrar el premio

Si tienes un número ganador, tienes 90 días para reclamar el premio o caducará, según informan desde la Grossa. Se puede reclamar el premio en cualquier establecimiento autorizado para vender esta lotería o a través del sitio web de Loteries de Catalunya. Para el sorteo de este año,la Grossa de La Diada tenía a la venta 70.000 números (del 00000 al 69.999). Cada número tiene un total de 35 series.

El 100% de los beneficios que genera la venta de billetes para los sorteos se destinan al Fondo para la Prosperidad y Cohesión Social de la Generalitat de Catalunya, es decir que el dinero se queda en Cataluña y se invierte en programas sociales para los más vulnerables. Loteries de Catalunya lleva más de 35 años al lado de las personas que más lo necesitan. A lo largo de su historia, la entidad ha transferido al Departamento de Derechos Sociales 300 millones de euros que se han invertido en acciones sociales en Cataluña.