El número 54949 de la sèrie 9 s’ha endut el premi extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb dos milions d’euros. El sorteig s’ha celebrat aquest divendres al migdia, coincidint amb la celebració de l’Onze de Setembre, diada nacional, a la seu de Loteries de Catalunya. Als bitllets amb les mateixes cinc xifres (54949) de la resta de sèries, els pertoquen, com a primer premi, 50.000 euros, mentre que els números anterior (54948) i posterior (54950) tenen un premi de 2.000 euros. Totes les terminacions també tenen premi: 500 euros per al *4949, 100 euros per al **949, 30 euros pel ***49 i cinc euros per al ****9. El segon premi (20.000 euros) ha estat per al 47863 i el tercer, (10.000 euros) per al 52168. I el segon reintegrament és per als acabats en 2.
Consulta aquí si tens un número guanyador de la Grossa de la Diada 2026.
Aquest dissabte començarà la comercialització de la Grossa de Cap d’Any, que tindrà un premi de 200.000 euros per bitllet de deu euros i el sorteig se celebrarà el 31 de desembre. També demà es començarà a vendre la Grossa Especial Castanyada, amb un premi extraordinari de 500.000 euros per bitllet de cinc euros. El sorteig es farà el 31 d’octubre.
Noranta dies per cobrar el premi
Si tens un número guanyador, tens 90 dies per reclamar el premi o caducarà, segons informen des de la Grossa. Es pot reclamar el premi en qualsevol establiment autoritzat per vendre aquesta loteria o a través del web de Loteries de Catalunya. Per al sorteig d’enguany,la Grossa de La Diada tenia a la venda 70.000 números (del 00000 al 69.999). Cada número té un total de 35 sèries.
El 100% dels beneficis que generen la venda de bitllets per als sortejos es destinen al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya, és a dir que els diners es queden a Catalunya i s’inverteixen en programes socials per als més vulnerables. Loteries de Catalunya fa més de 35 anys que està al costat de les persones que més ho necessiten. Al llarg de la seva història, l’entitat ha transferit al Departament de Drets Socials 300 milions d’euros que s’han invertit en accions socials a Catalunya.