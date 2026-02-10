La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de acción contra el ciberacoso en el que destaca el impulso de una aplicación móvil para que los niños y adolescentes puedan denunciar fácilmente casos de acoso en las redes. La intención, según ha señalado el gobierno europeo en un comunicado, es que los menores tengan una herramienta “clara, fácil y accesible” para avisar de casos graves. “Más importante aún, la aplicación será una manera de que los niños y adolescentes reciban apoyo, y podrán almacenar y enviar evidencia de manera segura”, ha detallado el organismo.

La Comisión elaborará un plan contra el ciberacoso que posteriormente los estados miembros podrán “adaptar, traducir y conectar” a los servicios de cada país. Aprovechando el impulso de este nuevo plan, que el gobierno de la Unión Europea describe como “un paso importante hacia un frente común contra el ciberacoso”, la Comisión ha alentado a los estados miembros a elaborar sus propios modelos nacionales para “recopilar datos” y frenar los abusos en las redes.

La aplicación es la punta de lanza de una medida más amplia que busca “fomentar prácticas saludables, responsables y respetuosas” en Internet “desde una edad temprana”. También se prevé ampliar los recursos y trabajar conjuntamente con las escuelas. Esta medida se suma a otras que la UE ya ha puesto en marcha, como una prueba para mejorar la verificación de la edad en las redes, herramientas para la protección de la intimidad o la Ley de Equidad Digital.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen | Parlamento Europeo

Uno de cada seis adolescentes ha sufrido ciberacoso

Se estima que uno de cada seis niños de 11 a 15 años ha vivido de primera mano un caso de ciberacoso en algún momento y uno de cada ocho admite haberlo hecho a otra persona. La Comisión Europea también se basa en los resultados del Eurobarómetro, una encuesta realizada a ciudadanos europeos que señala, entre otras cosas, la necesidad de actuar sobre esta lacra social. Nueve de cada diez europeos afirma que es urgente hacerlo. El 93% cree que las redes condicionan la salud mental de los jóvenes y el 92% teme por el ciberacoso. Un porcentaje similar cuestiona que los menores puedan acceder a contenidos digitales “inapropiados”.

La medida europea coincide prácticamente en el tiempo con el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, una propuesta que ha levantado polémica en el Estado. La derecha española lo ha calificado de cortina de humo para condicionar los resultados políticos de las elecciones en Aragón, mientras que los expertos piden ir más allá para que el entorno digital sea un espacio seguro. En este sentido, la Comisión Europea ha dicho este martes que prefiere un «enfoque» común de todos los países al establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales para evitar diferencias entre estados.