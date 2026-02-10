La Comissió Europea ha posat en marxa un pla d’acció contra el ciberassetjament en què destaca l’impuls d’una aplicació mòbil perquè els infants i els adolescents puguin denunciar fàcilment casos d’assetjament a les xarxes. La intenció, segons ha apuntat el govern europeu en un comunicat, és que els menors tinguin una eina “clara, fàcil i accessible” per avisar de casos greus. “Més important encara, l’aplicació serà una manera que els nens i adolescents rebin suport, i podran emmagatzemar i enviar evidència de manera segura”, ha detallat l’organisme.
La Comissió elaborarà un pla contra el ciberassetjament que posteriorment els estats membres podran “adaptar, traduir i connectar” als serveis de cada país. Aprofitant l’impuls d’aquest nou pla, que el govern de la Unió Europea descriu com “un pas important de cara a un front comú contra el ciberassetjament”, la Comissió ha encoratjat als estats membres a elaborar els seus propis models nacionals per “recopilar dades” i frenar els abusos a les xarxes.
L’aplicació és la punta de llança d’una mesura més àmplia que busca “fomentar pràctiques saludables, responsables i respectuoses” a Internet “des d’una edat primerenca”. També es preveu ampliar-ne els recursos i treballar conjuntament amb les escoles. Aquesta mesura se suma a d’altres que la UE ja ha posat en marxa, com una prova per millorar la verificació de l’edat a les xarxes, eines per a la protecció de la intimitat o la Llei d’Equitat Digital.
Un de cada sis adolescents ha patit ciberassetjament
S’estima que un de cada sis nens d’11 a 15 anys han viscut de primera mà un cas de ciberassetjament en algun moment i un de cada vuit admet haver-ne fet a una altra persona. La Comissió Europea també s’agafa als resultats de l’Eurobaròmetre, una enquesta feta a ciutadans europeus que apunta, entre altres, a la necessitat d’actuar sobre aquesta xacra social. Nou de cada deu europeus afirma que és urgent fer-ho. El 93% creu que les xarxes condicionen la salut mental dels joves i el 92% tem pel ciberassetjament. Un percentatge similar qüestiona que els menors puguin accedir a continguts digitals “inapropiats”.
La mesura europea coincideix pràcticament en el temps amb l’anunci de Pedro Sánchez de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, una proposta que ha aixecat polseguera a l’Estat. La dreta espanyola l’ha titllat de cortina de fum per condicionar els resultats polítics de les eleccions a l’Aragó, mentre que els experts demanen anar-hi més enllà perquè l’entorn digital sigui un espai segur. En aquest sentit, la Comissió Europea ha dit aquest dimarts que prefereix un “enfocament” comú de tots els països a l’hora d’establir una edat mínima per accedir a les xarxes socials per tal d’evitar diferències entre estats.