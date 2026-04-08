Audios inéditos revelan problemas en la red antes del gran apagón

La red eléctrica ya presentaba problemas graves meses antes del apagón masivo que afectó a todo el Estado el 25 de abril de 2025. Así lo indican una serie de audios inéditos y comunicaciones entre los técnicos de Red Eléctrica (REE) y varios operadores a los que ha tenido acceso la ACN. Algunos de estos archivos se remontan a cuatro meses antes de la incidencia, haciendo referencia a varios episodios de inestabilidad de los cuales tenía constancia la empresa participada.

En una conversación entre Endesa Barcelona y el centro de control de REE, los gestores del servicio en Cataluña aseguran que experimentaron una «caída repentina de tensión» el 31 de enero de 2025, lo que les llevó a pedir explicaciones. En REE admitían el problema y lo atribuían al hecho de que los productores de energía fotovoltaica habían «liberado una barbaridad» de MW. «Ha sido una oscilación muy fuerte», decían señalando que había sido una incidencia fuera de lo habitual. «Hoy ha sido muy grande. Lo habéis visto todos los distribuidores, como es normal», reconocía el centro de control de REE.

Otro de los audios, que data del mediodía del 7 de abril, apunta que semanas antes del apagón ya había problemas de inercia en el sistema, lo que generaba algunas dudas entre los técnicos de REE por la caída de la producción nuclear, que contribuye a estabilizar el sistema. En una comunicación entre Sevilla y el centro de control de REE, señalaban que a partir de entonces se tendría que convivir con problemas de inercia del sistema y que esto podría provocar un «punto de inflexión».

Choque entre el gobierno español y Red Eléctrica

Cabe recordar que solo unos días después del incidente ya salió a la luz el choque que había tenido el gobierno español con REE al día siguiente del apagón. Las tensiones comenzaron aquel martes por la tarde, cuando el presidente convocó a las compañías eléctricas para reclamar los datos brutos de todo lo que ocurrió durante la incidencia. Todo esto, después de que, en las consultas con REE, estos no aportaran una respuesta sobre los motivos del colapso del sistema y se produjera cierta descoordinación entre presidencia y la empresa.