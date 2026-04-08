Uns àudios inèdits revelen problemes a la xarxa abans de la gran apagada

La xarxa elèctrica ja presentava problemes greus mesos abans de l’apagada massiva que va afectar tot l’Estat el 25 d’abril del 2025. Així ho indiquen una sèrie d’àudios inèdits i comunicacions entre els tècnics de Red Eléctrica (REE) i diversos operadors als quals ha tingut accés l’ACN. Alguns d’aquests arxius es remunten quatre mesos abans de la incidència, fent referència a diversos episodis d’inestabilitat dels quals en tenia constància l’empresa participada.
En una conversa entre Endesa Barcelona i el centre de control de REE, els gestors del servei a Catalunya asseguren que van experimentar una “caiguda sobtada de tensió” el 31 de gener de 2025, fet que els va portar a demanar explicacions. A REE admetien el problema i l’atribuïen al fet que els productors d’energia fotovoltaica havien “alliberat una barbaritat” de MW. “Ha estat una oscil·lació molt forta”, deien tot apuntant que havia estat una incidència fora de l’habitual. “Avui ha estat molt gros. Ho heu vist tots els distribuïdors, com és normal”, reconeixia el centre de control de REE.
Un altre dels àudios, que porta per data ell migdia del 7 d’abril, apunta que setmanes abans de l’apagada ja hi havia problemes d’inèrcia al sistema, fet que generava alguns dubtes entre els tècnics de REE per la caiguda de la producció nuclear, que contribueix a estabilitzar el sistema. En una comunicació entre Sevilla i el centre de control de REE, apuntaven que a partir d’aleshores s’hauria de conviure amb problemes d’inèrcia del sistema i que això podria provocar un “punt d’inflexió”.
Xoc entre el govern espanyol i Red Eléctrica
Cal recordar que només uns dies després de l’incident ja va sortir a la llum el xoc que havia tingut govern espanyol amb REE l’endemà de l’apagada. Les tibantors van arrencar aquell dimarts a la tarda, quan el president va convocar les companyies elèctriques per reclamar les dades brutes de tot el que va passar durant la incidència. Tot plegat, després que, en les consultes amb REE, aquests no aportessin una resposta sobre els motius del col·lapse del sistema i es produís certa descoordinació entre presidència i l’empresa.