Cataluña, España, Andorra y EE.UU. Una combinación extraña, pero que la acción del estado español contra el independentismo habría hecho realidad. El cambio de inquilino en la Casa Blanca y el relevo inminente al frente de la embajada de los Estados Unidos en España, así como el paso del tiempo, han permitido abrir una nueva vía para intentar aclarar uno de los puntos más inquietantes de la operación Cataluña: la trama andorrana del dispositivo clandestino del Estado contra el proceso soberanista y los nombres que habrían participado en la conspiración.

Es decir, aclarar la manera en que se maniobró para ejecutar, desde España y EE.UU., la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial española, Banco Madrid, la entidad donde la familia Pujol tenía tres millones de euros que teóricamente provenían de una herencia del padre del presidente Jordi Pujol, Florenci Pujol. «El striptease financiero», en palabras de la defensa, al que fue sometida la familia del expresidente a raíz de una operación de la policía patriótica ante los gestores de la BPA y sus propietarios para obtener la información de los fondos de la familia, que derivó en una portada en el diario El Mundo y las posteriores comisiones rogatorias a Andorra. Es lo que en términos de las primeras jornadas del juicio en la Audiencia Nacional se ha convenido en bautizar como «pecado original» del caso Pujol.

La intervención de la BPA se llevó a cabo a raíz de una “notice of finding” (NOF) del 10 de marzo de 2015 emitida por el FinCEN, el departamento del Tesoro estadounidense, contra la BPA, pero que fue retirada antes de un año, el 18 de febrero de 2016, cuando la entidad ya estaba en capilla. Los propietarios de la BPA, Higini y Ramon Cierco, han llevado a cabo una verdadera cruzada jurídica y procesal para esclarecer cómo fue la maniobra que hizo bajar la persiana a la entidad y de qué manera colaboraron las autoridades gubernamentales y financieras de España, de Andorra y de EE.UU. para presionar y cerrar el banco. Ahora se ha abierto una nueva puerta en EE.UU. que podría suponer un desafío para las acusaciones contra la familia Pujol y apuntalar la sospecha de cómo se consiguieron los indicios contra la familia. De hecho, los expropietarios de la BPA piden documentos donde aparezca el fiscal que lleva la acusación en la sala, Fernando Bermejo. Si esta petición tiene éxito podría trastocar el juicio a los Pujol.

Higini Cierco, máximo accionista de la BPA, y Joan Pau Miquel, el CEO de la entidad/ACN

Muchas peticiones

Hasta ahora, pese a los intentos, nunca se ha podido revelar el misterio de cuál fue el rol de las autoridades financieras que intervinieron, en especial el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), que es la unidad de inteligencia financiera del Estado español, y la conexión nunca aclarada entre España y los Estados Unidos a través del FinCen, con la complicidad de la Unifand, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.

De hecho, los hermanos Cierco llevaron a cabo un primer proceso para desclasificar documentos en EE.UU. y la justicia estadounidense accedió a desclasificar solo una parte de la documentación, y muy censurada. Quedaron casi 500 documentos excluidos de la desclasificación. A pesar de todo, aparecieron documentos que certificaban la trama andorrana de la operación Cataluña, como correos electrónicos del Grupo 22 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF), el escuadrón policial que ejecutaba la parte oficial del dispositivo contra el Proceso.

La comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña, y el proceso judicial que se ha acelerado en Andorra a raíz de la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y Derechos contra el expresidente español Mariano Rajoy y su cúpula de Hacienda, Economía e Interior, han servido para oficializar la desclasificación de documentos, pero los que afectan a España y Andorra, aunque la excusa para la intervención fue la «notice» del Tesoro estadounidense.

Parte de la petición de desclasificación de los documentos de EE.UU. sobre la intervención en la BPA/QS

Llamar de nuevo a la puerta de EE.UU.

Con estos antecedentes, los hermanos Cierco han abierto otra puerta, aprovechando la circunstancia de que ya han pasado diez años desde su primera petición de desclasificación en EE.UU. Además, existe el nuevo contexto del cambio de administración estadounidense, así como la postulación del candidato a embajador en España Benjamin Leon Jr., que el pasado 23 de octubre superó la sesión informativa del Senado de EE.UU. De hecho, Leon, antes de pronunciar su discurso y responder a las preguntas de los senadores, leyó un informe completo sobre el caso BPA y la supuesta trama que existía entre EE.UU., las autoridades españolas y las andorranas. Cabe tener presente que los embajadores de EE.UU. en España también lo son para Andorra.

En este sentido, los abogados de los propietarios de la BPA han presentado un nuevo requerimiento al FinCEN a través de la ley estadounidense de transparencia, la Freedom of Information Act (FOIA). Una solicitud formulada para poder «obtener una copia de la documentación» que contenga información sobre «todas y cada una de las formas de comunicación, incluyendo, entre otras, correos electrónicos, cartas y faxes, entre FinCEN y cualquier departamento o división del Gobierno de Andorra y/o comunicaciones internas dentro de FinCEN con cualquier departamento o división del gobierno de España, desde el 1 de enero de 2013.

Según detallan en el escrito presentado, al cual ha tenido acceso El Món, la petición se basa en el hecho de que el «gobierno de los Estados Unidos alegó la confidencialidad de un gran número de documentos basándose, en parte, en la existencia de investigaciones y procedimientos penales extranjeros». Unos procedimientos que los abogados alegan que «concluyeron hace tiempo y, por tanto, este argumento para denegar la producción de los documentos ya no es válido». En todo caso, piden que si se deniega la petición se informe de «manera expresa cada exención específica que justifica la negativa a facilitar la información» y reclaman saber qué «procedimientos de recurso existen de acuerdo con la ley».

El tribunal de los Pujol que cuenta con un intérprete en catalán

Una lista de nombres

Además, presentan una lista de nombres para pedir la desclasificación de los documentos donde aparezcan. En concreto: Marcelino Martín Blas, excomisario en jefe de la División Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía; el policía Bonifacio Díaz, alias Boni; el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo; su colaborador José Ángel Fuentes Gago; el exdirector adjunto operativo del CNP Eugenio Pino, único condenado por la operación Cataluña a raíz del caso del pendrive de los Pujol; los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo; el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce y el exjefe de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso. También incluyen como nombres para investigar al exministro Jorge Fernández Díaz; el del guardia civil Basilio Luis Sánchez Portillo, que utilizaba el alias Alfonso Ruiz para las operaciones en que necesitaba ocultar su identidad; el exjefe de gabinete de Rajoy Jorge Moragas; el ex fiscal general de Andorra Alfons Alberca; el jefe Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) Carles Fiñana y Maria Cosan, exdirectora de la Autoridad Financiera Andorrana.