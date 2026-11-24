Paso a paso. Con este ritmo, una de las estrategias de Acción Cassandra, la entidad jurídica en defensa de la minoría nacional catalana, avanza. Es su cruzada contra el pésimo servicio de Rodalies que se ofrece en Cataluña por parte de Renfe y Adif. Según ha informado Cassandra, la Comisión Europea ha confirmado que ha registrado como denuncia el escrito de septiembre sobre Rodalies.

El pasado 18 de noviembre, la Dirección General de Movilidad y Transportes —DG MOVE— comunicó a la entidad que sus servicios examinarán la denuncia de acuerdo con el «derecho de la Unión Europea aplicable e informarán a la asociación de los resultados y de las medidas que eventualmente adopten». Cassandra destaca que esta admisión no prejuzga nada, pero sí lo describe como un «avance en las actuaciones europeas» por el desorden del servicio y por los problemas denunciados que afectaban a la «unidad de seguridad e interoperabilidad ferroviaria».

Con este registro, la Comisión se compromete a hacer una evaluación preliminar en un plazo de dos meses y a tomar una decisión —requerimiento al Estado o archivo— en un plazo máximo de un año. De hecho, la denuncia interpuesta por Cassandra el pasado mes de junio argumentaba que «la responsabilidad de las autoridades estatales no excluye el control europeo del cumplimiento de las obligaciones de seguridad ferroviaria» para justificar que la Comisión Europea prestara atención a los problemas que genera la movilidad ferroviaria en Cataluña.

Trenes de Rodalies esperan en la estación de Manresa a salir las órdenes en una crisis por caída de catenaria/Quico Sallés

Miles de incidencias

El dossier aportado con la denuncia documenta 9.023 registros de incidencias y perturbaciones del servicio entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, con 974 registros correspondientes al R11. La asociación pide examinar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre el gestor de infraestructuras.

La denuncia también reclama el desglose de los fondos europeos por proyectos y tramos, el control de la ejecución y de los resultados de las actuaciones financiadas y el examen del desequilibrio territorial de inversión. Estas peticiones se refieren también a las infraestructuras convencionales que utiliza Rodalies y que forman parte del Corredor Mediterráneo. Esta denuncia es independiente del cierre de la petición 0840/2026 en el Parlamento Europeo también sobre Rodalies que interpuso Cassandra.