Es muy difícil celebrar un juicio con varios imputados cuando algunos de los principales implicados llegan a acuerdos con la fiscalía. Estos se conocen como acuerdos de conformidad. Más aún si los acuerdos los firman implicados que tienen un papel preeminente o necesario en el relato que las acusaciones construyen para imputar los delitos. El caso Efial, sobre irregularidades en 14 ayuntamientos catalanes que se juzgan en la Audiencia Nacional, es un ejemplo. En la primera jornada del juicio, el 28 de septiembre, se acordaron cuatro conformidades importantes, pero en la jornada de este martes, donde han comenzado las declaraciones de los acusados, ha habido una clave. En concreto, la de Antoni Martos, presidente de Efial, la consultora que da nombre al caso.

Martos subió al estrado, miró a la fiscal y reconoció las acusaciones del escrito de calificación del ministerio público. «Es el acuerdo al que llegué con usted», recordó Martos, quien se ahorró las preguntas de las acusaciones y de las defensas y trató de reducir la pena de tres años que le reclamaban como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa continuada y fraude continuado en concurso público para evitar el ingreso en prisión.

Antoni Martos, en el momento de su declaración, en la sesión de este martes del caso Efial

De hecho, Martos ya había llegado a un pacto con el ministerio público, pero quedó en suspenso porque las acusaciones particulares de los ayuntamientos de L’Ametlla de Mar y Tortosa no estaban de acuerdo en no imputarle la responsabilidad civil, que ascendía a casi seis millones de euros. La ratificación del acuerdo llegó después de las últimas periciales de la fiscalía, en las que, a pesar de las dificultades telemáticas, los peritos insistieron en las irregularidades, que fueron rebatidas por las defensas. Y justo después del pacto declararon directivos de Efial y una de las estrellas del estrado, el exalcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, quien negó las acusaciones y contestó al ministerio fiscal.

Daniel Massagué: «No había personal»

Precisamente, Massagué, a quien fiscalía le pide tres años de prisión por fraude y prevaricación, justificó la contratación de Efial ante la falta de recursos materiales y humanos que sufría el consistorio con la crisis y las reformas legales que recortaban su capacidad financiera. Massagué argumentó que contrató a Efial para resolver los problemas administrativos y económicos que tenía el Ayuntamiento. En este sentido, remarcó que le comentaron que Efial recupera el IVA, como había pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, y por eso contactó con ellos. De hecho, fue un buen negocio, porque Efial consiguió recuperar 2,28 millones de euros. Un importe que el alcalde subrayó porque suponía, más o menos, el 10% del presupuesto municipal anual de entonces.

Pero no solo del IVA vivía Efial con Torredembarra, sino que se le añadieron más tareas porque había atrasos contables y cuentas anuales pendientes de presentar – 2007 y 2008 -, así como otras solicitudes de la Generalitat al patronato Antoni Roig, una fundación del consistorio, que debían resolverse. El exalcalde destacó que en el consistorio no había suficiente plantilla técnica y que no podían contratar más personal debido a los recortes. Así que externalizó todas estas tareas con el grupo Efial. Admitió que lo hizo con un contrato inadecuado -un contrato recurrente- pero aseguró que lo corrigió con una licitación.

El exalcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, en el momento de su declaración en el juicio del caso Efial

Más declaraciones

También han pasado por el estrado otros directivos de Efial encausados, como Ramón Cuadrado, actual funcionario municipal, que a pesar de ser director gerente aseguró que no tenía poderes de representación en Efial. Cuadrado relató que comenzó a prestar servicios al Ayuntamiento de Torredembarra con la consultora porque estaban «desbordados» y defendió que nunca cometió ninguna irregularidad. En la misma línea se expresó Xavier Térmens, encargado de la supervisión contable de Efial. En cuanto a Xavier Xifrà, abogado especializado en urbanismo, negó presiones políticas para cambiar su opinión profesional o que le encargaran informes para contradecir el criterio de los secretarios interventores, como el de Ascó, o que formara parte de las empresas municipales para las que emitía informes o asesoraba en urbanismo.

Especialmente interesante fue la declaración de María Dolores Martínez, esposa del también acusado Andreu Martí, exalcalde de L’Ametlla de Mar. Ella era administradora única de una sociedad relacionada con servicios sobre implantación de la ley orgánica de protección de datos. Una empresa sin actividad que pagaba los gastos con el capital social. Sin embargo, Martínez tenía relación con Deep Blue Business, que administraba el encausado Ramon Cardús, que según Hacienda servía de pantalla para recibir las comisiones de Efial. De hecho, esta sociedad solo tenía gastos de hostelería, el Caprabo y el Corte Inglés, según los peritos tributarios que declararon el lunes. Según Martínez, el vínculo con la sociedad provenía del «ámbito cultural y festivo» de las Terres de l’Ebre, y negó haber recibido dinero en efectivo, personalmente o a través de la sociedad. De hecho, Deep Blue hizo una transferencia a la pareja como un regalo de boda.