ERC dice que «no es bueno» que se relacione el independentismo con la corrupción

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado que «no es bueno para el independentismo que se pueda decir que dentro hay un caso de corrupción», refiriéndose al caso de la líder de Junts y presidenta del Parlamento suspendida, Laura Borràs. Junqueras ha asegurado en una entrevista en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que su partido no quiere «aprovechar el desacuerdo en Junts» para ocupar la presidencia de la cámara, pero los republicanos sí que instan a la formación de Borràs que propongan un candidato para sustituirla porque, avisan, si no hay acuerdo podría ser el PSC quién se quede con el cargo. «Junts no tiene ningún inconveniente en regalar presidencias al PSC, como la Diputación de Barcelona, pero ERC esto no lo hace», ha remarcado el líder de Esquerra. En este sentido, Junqueras ha asegurado que Junts encontrará un entendimiento en ERC para relevar Borràs, pero antes tiene que haber un acuerdo interno.

A pesar de que la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Laura Borràs todavía no es firme, Vox, Cs y PPC ya han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que ordene al Parlament la retirada del escaño a la líder de Junts. La JEC ya lo ha hecho anteriormente, con los casos del expresidente de la Generalitat Quim Torra o del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, en que tampoco había sentencia firme. Esto, a pesar de que lo que marca el Reglamento del Parlament es que se pierde el escaño en caso de sentencia judicial firme que anule la elección o la proclamación, o por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme.

Junqueras ha dicho que ERC defenderá siempre el Reglamento «tanto como sea posible», pero ha recordado los antecedentes con Juvillà, por el cual la JEC ordenó retirarle el acta de diputado una vez inhabilitada por el TSJC por desobediencia. «Hay una manera de resolverlo y es que Junts decida hacerlo; esto ahorrará al partido y al Parlament este escenario», ha resumido. «El país necesita una actitud estadista, no partidista; ojalá en Junts haya quién piense de este modo y se ponga a trabajar para que así sea».

ERC espera que Junts proponga un candidato

El líder republicano espolea a la formación de Jordi Turull a presentar un candidato para sustituir Borràs y ha remarcado que «no sería bueno» que Junts renunciara a esta opción. Sobre todo porque, si no hay acuerdo entre los grupos independentistas, los socialistas podrían quedarse con la presidencia en la cámara. «Por nosotros no quedará, es solo una decisión de Junts. Por ERC, el acuerdo estará. No hace falta que ERC y Junts se pongan de acuerdo, solo hace falta que dentro de Junts se pongan de acuerdo», ha remarcado Junqueras.