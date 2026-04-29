La dirección gerundense del PSC comienza a apagar el incendio generado en Ripoll después de que dos concejales se abstuvieran y permitieran que la alcaldesa de la localidad gerundense y líder de la formación ultra, Sílvia Orriols, pudiera aprobar los presupuestos. Los socialistas llenarán las vacantes de los concejales Enric Pérez y Ana Avilés, quienes fueron apartados por la dirección nacional socialista y que el pasado martes ya no asistieron al pleno de la localidad. Cabe destacar que el nombramiento de estos dos sindicalistas llega después de que la abstención en Ripoll provocara una crisis sumamente profunda dentro de los socialistas y que acabó salpicando al Gobierno.

Los elegidos para ocupar las plazas de los concejales forzados a dimitir serán dos sindicalistas como Paco Morillo, vecino de Ripoll, y Jorge Iglesias, jubilado nacido en Montevideo. Morillo, vecino de Ripoll, trabajó en Fibran Group y fue representante sindical de la UGT en el comité de su empresa durante más de veinte años. Por su parte, Iglesias trabajó en Artigas Alimentaria, donde fue representante sindical, y durante dieciocho años ejerció de secretario de organización de la Unión Territorial de la UGT en las comarcas gerundenses. Actualmente, Iglesias está jubilado y participa en proyectos del sindicato destinados a jóvenes e inmigrantes jóvenes.

El partido asegura que se inicia «una nueva etapa» del PSC en Ripoll

El nombramiento de los dos sindicalistas después de semanas de crisis llega después de que el PSC de las comarcas gerundenses disolviera la agrupación local por falta de relevo. En un comunicado recogido por la ACN, los socialistas aseguran que se inicia «una nueva etapa» en Ripoll y destacan que los dos sindicalistas asumen un proyecto en un momento difícil, aunque aseguran que podrán hacer un trabajo «excepcional».

Foto de archivo de los dos concejales del PSC de Ripoll en una atención a los medios | ACN

Desde el PSC aseguran que los nuevos representantes socialistas tienen «el encargo específico» por parte de la dirección del partido de remarcar que el PSC «está comprometido con Ripoll y los valores de igualdad y de democracia que representan todas las izquierdas en el municipio» y aseguran que son «dos personas conocidas y queridas» en el Ripollès.