La direcció gironina del PSC comença a apagar l’incendi generat a Ripoll després que dos regidors s’abstinguessin i permetessin que l’alcaldessa de la localitat gironina i líder de la formació ultra, Sílvia Orriols, pogués aprovar els pressupostos. Els socialistes ompliran les vacants dels regidors Enric Pérez i Ana Avilés qui van ser apartats per la direcció nacional socialista i que el passat dimarts ja no van assistir al ple de la localitat. Cal destacar que el nomenament d’aquests dos sindicalistes arriba després que l’abstenció a Ripoll provoqués una crisi summament profunda dins dels socialistes i que va acabar esquitxant el Govern.
Els escollits per ocupar les places dels regidors forçats a dimitir seran dos sindicalistes com Paco Morillo, veí de Ripoll, i Jorge Iglesias, jubilat nascut a Montevideo. Morillo, veí de Ripoll, va treballar a Fibran Group i va ser representant sindical de la UGT al comitè de la seva empresa durant més de vint anys. Per la seva part Iglesias va treballar a Artigas Alimentària, on va ser representant sindical, i durant divuit anys va exercir de secretari d’organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment, Iglesias està jubilat i participa en projectes del sindicat destinats a joves i joves immigrants.
El partit assegura que s’inicia “una nova etapa” del PSC a Ripoll
El nomenament dels dos sindicalistes després de setmanes de crisi arriba després que el PSC de les comarques gironines dissolguessin l’agrupació local per manca de relleu. En un comunicat recollit per l’ACN, els socialistes asseguren que s’inicia “una nova etapa” a Ripoll i destaca que els dos sindicalistes assumeixen un projecte en un moment difícil, tot i que asseguren que podran fer una feina “excepcional”.
Des del PSC asseguren que els nous representants socialistes tenen “l’encàrrec específic” per part de la direcció del partit de remarcar que el PSC “està compromès amb Ripoll i els valors d’igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi” i assegura que són “dues persones conegudes i estimades” al Ripollès.