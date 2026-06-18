El Parlament de Catalunya ha instado este jueves al Govern a incorporar, antes de finalizar 2027, «cláusulas lingüísticas obligatorias en todas las líneas de subvención, ayuda y fomento económico de la Generalitat y en todos sus contratos». Se trata de un punto de una moción de la CUP sobre derechos lingüísticos que se ha aprobado en pleno con los votos a favor de Junts, ERC, Comuns, CUP y AC; la abstención del PSC. Vox y PP han votado en contra. Los socialistas también se han abstenido en otro punto de la moción, que también ha obtenido luz verde de la cámara, para obligar a las empresas receptoras de recursos públicos incorporar el catalán en «los productos, servicios, plataformas digitales, documentación, comunicaciones y canales de atención al público vinculados a la actividad objeto del apoyo público».

Otro punto de la moción que también se ha aprobado, de nuevo con la abstención del PSC, es uno que reclama un «programa específico de capacitación lingüística para el personal sanitario que no disponga de la acreditación requerida, con formación obligatoria realizada preferentemente dentro de la jornada laboral y financiada inicialmente por la administración, condicionando la consolidación de este financiamiento a la obtención de la acreditación correspondiente dentro del plazo establecido». Por otro lado, la cámara catalana ha reclamado, también con la abstención del PSC, que en el curso 2026-2027 haya un presupuesto lingüístico propio para todos los centros educativos públicos, con una dotación mínima garantizada por alumno, y la adopción de medidas normativas, administrativas y de apoyo a los centros para garantizar el catalán como lengua vehicular.

El Parlament pide al Govern garantizar el derecho a ser atendido en catalán en servicios públicos

En cambio, los socialistas sí han votado a favor de pedir al Govern que garantice el derecho de las personas a ser atendidas en catalán en las relaciones con las administraciones y los servicios financiados con recursos públicos. La iniciativa reclama establecer objetivos, indicadores y calendarios de éxitos de «la atención efectiva en catalán de la Administración de la Generalitat, el sistema sanitario, los servicios sociales, culturales y el resto de servicios públicos, y que la primera atención y las comunicaciones iniciales se realicen siempre en catalán». Asimismo, exige obligar a empresas, entidades y organismos que presten servicios públicos o servicios financiados con recursos públicos a «garantizar la capacitación lingüística de las personas necesarias para asegurar los derechos lingüísticos de los usuarios».

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, levanta la mano para indicar el sentido del voto durante un pleno / ACN

Finalmente, la moción pide que la estrategia para garantizar el derecho de toda persona residente en Cataluña a aprender catalán termine con las listas de espera y garantice una oferta suficiente para aprender catalán. La cámara también apoya incluir dentro de esta estrategia el reconocimiento del derecho de los trabajadores a desarrollar su actividad laboral en catalán y un sistema público de apoyo y cofinanciamiento de la formación lingüística de los trabajadores que vincule las ayudas públicas a la participación efectiva en los programas formativos.