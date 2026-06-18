El Parlament de Catalunya ha instat aquest dijous al Govern a incorporar, abans d’acabar el 2027, “clàusules lingüístiques obligatòries en totes les línies de subvenció, ajut i foment econòmic de la Generalitat i en tots els seus contractes”. Es tracta d’un punt d’una moció de la CUP sobre drets lingüístics que s’ha aprovat al ple amb els vots a favor de Junts, ERC, Comuns, CUP i AC; l’abstenció del PSC. Vox i PP hi han votat en contra. Els socialistes també s’han abstingut en un altre punt de la moció, que també ha obtingut la llum verda de la cambra, per obligar a les empreses receptores de recursos públics incorporar el català en “els productes, serveis, plataformes digitals, documentació, comunicacions i canals d’atenció al públic vinculats a l’activitat objecte del suport públic”.
Un altre punt de la moció que també s’ha aprovat, de nou amb l’abstenció del PSC, és un que reclama un “programa específic de capacitació lingüística per al personal sanitari que no disposi de l’acreditació requerida, amb formació obligatòria realitzada preferentment dins la jornada laboral i finançada inicialment per l’administració, condicionant la consolidació d’aquest finançament a l’obtenció de l’acreditació corresponent dins el termini establert”. D’altra banda, la cambra catalana ha reclamat, també amb l’abstenció del PSC, que el curs 2026-2027 hi hagi un pressupost lingüístic propi per a tots els centres educatius públics, amb una dotació mínima garantida per alumne, i l’adopció de mesures normatives, administratives i de suport als centres per garantir el català com a llengua vehicular.
El Parlament demana al Govern garantir el dret a ser atès en català a serveis públics
En canvi, els socialistes sí que han votat a favor de demanar al Govern que garanteixi el dret de les persones a ser ateses en català en les relacions amb les administracions i els serveis finançats amb recursos públics. La iniciativa reclama establir objectius, indicadors i calendaris d’èxits de “l’atenció efectiva en català de l’Administració de la Generalitat, el sistema sanitari, els serveis socials, culturals i la resta de serveis públics, i que la primera atenció i les comunicacions inicials es realitzin sempre en català”. Així mateix, exigeix obligar empreses, entitats i organismes que prestin serveis públics o serveis finançats amb recursos públics a “garantir la capacitació lingüística de les persones necessàries per assegurar els drets lingüístics dels usuaris”.
Finalment, la moció demana que l’estratègia per garantir el dret de tota persona resident a Catalunya a aprendre català acabi amb les llistes d’espera i garenteixi una oferta suficient per aprendre català. La cambra també dona suport a incloure dins d’aquesta estratègia el reconeixement del dret dels treballadors a desenvolupar la seva activitat laboral en català i un sistema públic de suport i cofinançament de la formació lingüística dels treballadors que vinculi les ajudes públiques a la participació efectiva en els programes formatius.