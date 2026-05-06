Una veintena de entidades sociales, culturales, sindicales y políticas han rechazado públicamente que Saúl Craviotto, agente de la Policía Nacional española y campeón olímpico, sea el elegido por la Paeria de Lleida –con el alcalde del PSC Fèlix Larrosa– para hacer el pregón de Fiesta Mayor de mayo. Consideran que Craviotto no es la persona idónea para hacer el pregón porque criticó públicamente lo que definió como «sinrazón» del Primero de Octubre de 2027, apoyó la aplicación del 155 de la Constitución española para destituir al gobierno de la Generalitat –»ante esta locura sin plan de ruta», dijo– y también apoyó a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles que fueron destinados a Cataluña para intentar impedir el referéndum. Unos hechos que, según las entidades que critican su elección como pregonero, lo alejan de «una parte significativa de la sociedad catalana».

Las entidades, que han difundido un comunicado conjunto, consideran que la elección del piragüista y policía no «refleja los valores compartidos, la pluralidad y la cohesión social del conjunto de la ciudadanía leridana». «Más allá de su trayectoria deportiva, que respetamos, hay que tener en cuenta sus posicionamientos públicos en relación con uno de los episodios políticos y sociales más trascendentes de la historia reciente de Cataluña», exponen, y recuerdan que hizo declaraciones «en contra del referéndum del 1 de octubre de 2017» y dio «apoyo explícito» a la aplicación del 155. «No se trata de cuestionar la libertad de expresión individual, que defendemos firmemente, sino de valorar la idoneidad institucional de una figura que debe ejercer de voz simbólica en un acto que pretende ser inclusivo y representativo», sentencian.

Entre los firmantes del comunicado están ANC Lleida, Òmnium Lleida-Ponent, CUP, Jovent Republicà Lleida, CGT Lleida, Intersindical y USTEC y otros colectivos del ámbito asociativo e independentista de Ponent. Todos suscriben que el contexto actual aún está marcado por «las consecuencias políticas, sociales y emocionales de aquellos hechos», e insisten en que la elección «no contribuye a la necesaria cohesión social, sino que puede profundizar en divisiones existentes». Además, consideran que la designación de un policía nacional español «puede ser percibida como una decisión política que no tiene en cuenta la sensibilidad de sectores importantes de la ciudadanía, especialmente teniendo presente el papel que estos cuerpos jugaron durante la jornada del 1 de octubre».

Piden a la Paeria reconsiderar la elección de Craviotto como pregonero

Por todas las razones que exponen, las entidades han pedido a la Paeria que reconsidere la elección de Craviotto y abra un «proceso de reflexión más participativo y sensible a la realidad plural de la ciudad», para encontrar una figura de consenso que sea «percibida como verdaderamente representativa del conjunto de la ciudadanía». «La Fiesta Mayor debe ser un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento compartido. Debe servir para reforzar los vínculos comunitarios, favorecer la diversidad y proyectar una imagen de ciudad cohesionada y respetuosa con todas las sensibilidades», defienden.