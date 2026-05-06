Una vintena d’entitats socials, culturals, sindicals i polítiques han rebutjat públicament que Saúl Craviotto agent de la Policia Nacional espanyola i campió olímpic, sigui l’escollit per la Paeria de Lleida –amb l’alcalde del PSC Fèlix Larrosa– per fer el pregó de Festa Major de maig. Consideren que Craviotto no és la persona idònia per fer el pregó perquè va criticar públicament el que va definir com a “desraó” del Primer d’Octubre del 2027, va donar suport a l’aplicació del 155 de la Constitució espanyola per destituir el govern de la Generalitat – “davant aquesta bogeria sense pla de ruta”, va dir– i també va donar suport als agents dels cossos i forces de seguretat espanyols que van ser destinats a Catalunya per intentar impedir el referèndum. Uns fets que, segons les entitats que en critiquen l’elecció com a pregoner, l’allunyen d'”una part significativa de la societat catalana”.
Les entitats, que han difós un comunicat conjunt, consideren que l’elecció del piragüista i policia no “reflecteix els valors compartits, la pluralitat i la cohesió social del conjunt de la ciutadania lleidatana”. “Més enllà de la seva trajectòria esportiva, que respectem, cal tenir en compte els seus posicionaments públics en relació amb un dels episodis polítics i socials més transcendents de la història recent de Catalunya”, exposen, i recorden que va fer declaracions “en contra del referèndum de l’1 d’octubre de 2017” i va donar “suport explícit” a l’aplicació del 155. “No es tracta de qüestionar la llibertat d’expressió individual, que defensem fermament, sinó de valorar la idoneïtat institucional d’una figura que ha d’exercir de veu simbòlica en un acte que pretén ser inclusiu i representatiu”, sentencien.
Entre els signants del comunicat hi ha ANC Lleida, Òmnium Lleida-Ponent, CUP, Jovent Republicà Lleida, CGT Lleida, Intersindical i USTEC i altres col·lectius de l’àmbit associatiu i independentista de Ponent. Tots subscriuen que el context actual encara està marcat per “les conseqüències polítiques, socials i emocionals d’aquells fets”, i insisteixen que l’elecció “no contribueix a la necessària cohesió social, sinó que pot aprofundir en divisions existents”. A més, consideren que la designació d’un policia nacional espanyol “pot ser percebuda com una decisió política que no té en compte la sensibilitat de sectors importants de la ciutadania, especialment tenint present el paper que aquests cossos van jugar durant la jornada de l’1 d’octubre”.
May 6, 2026
Demanen a la Paeria reconsiderar l’elecció de Craviotto com a pregoner
Per totes les raons que exposen, les entitats han demanat a la Paeria que reconsideri l’elecció de Craviotto i obri un “procés de reflexió més participatiu i sensible a la realitat plural de la ciutat”, per trobar una figura de consens que sigui “percebuda com a veritablement representativa del conjunt de la ciutadania”. “La Festa Major ha de ser un espai de trobada, celebració i reconeixement compartit. Ha de servir per reforçar els vincles comunitaris, afavorir la diversitat i projectar una imatge de ciutat cohesionada i respectuosa amb totes les sensibilitats”, defensen.