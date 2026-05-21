Esquerra Republicana de Catalunya intenta mantener la estabilidad dentro del partido tras las constantes ofertas del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, para liderar una coalición de izquierdas española. El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, se ha apresurado a cortar las alas al líder de ERC en Madrid y ha limitado el frente amplio de izquierdas propuesto por Rufián a ser una alianza con otras “fuerzas soberanistas” con las que se puedan cerrar acuerdos “al lado de ERC y de Rufián”. En una entrevista realizada en RTVE-Catalunya y recogida por la ACN, López ha asegurado que ve “muy bien” que ERC se perciba como un espacio desde el cual poder liderar un “frente de izquierdas, como ya lo fue en 1931” aunque ha limitado las aspiraciones de Rufián asegurando que el partido se presentará bajo sus siglas, únicamente en los Países Catalanes y con Gabriel Rufián como cabeza de lista por Barcelona y destaca que las alianzas «naturales» de la formación republicana son Bildu o el BNG y rechaza posibles alianzas con otras formaciones.

El secretario general adjunto de los republicanos sí ha querido dar apoyo a Rufián, de quien dice que «muchos partidos querrían que estuviera a su lado» y matiza las palabras del líder de ERC en Madrid, ya que según López «él más que proponer un frente de izquierdas lo que dice es que es la hora de las izquierdas soberanistas en todo el Estado». “Si hay fuerzas que no son soberanistas que quieren estar con ERC, hablaremos. Pero nosotros lo lideraremos con Gabriel Rufián al frente”, ha espetado. A pesar de posibles diferencias sobre el rumbo político de ERC entre Rufián y los dirigentes del partido, López ha descartado que el líder republicano en Madrid termine marchándose de la formación y asegura que se encontrarán «las fórmulas para que se sienta cómodo él y el partido. Cuando alguien quiere encabezar cualquier cosa, seguro que tiene condiciones en mente. Y el partido también las tiene, y nos pondremos de acuerdo. No nos ha puesto condiciones ni nosotros a él, hablamos a menudo y coincidimos bastante».

Rufián mantiene la voluntad de liderar un espacio de «confluencia»

En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid el portavoz de ERC en el Congreso aseguró que estaba «dispuesto» a ser quien encabezase un espacio de «confluencia» entre las formaciones independentistas y las de la izquierda más allá del PSOE. Rufián aseguró que está dispuesto a ir «adelante» si eso ayuda a «maximizar resultados electorales» del bloque de izquierdas español.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. | Congreso de los Diputados

Unas palabras que acompañó con una posible marcha del grupo parlamentario de ERC, ya que aseguró que no volvería a liderar el proyecto de ERC en Madrid «si no hay unas condiciones» en relación «a nivel de grupo parlamentario». Además, Rufián ha asegurado que él no dejará el partido si no lo echan «fuera» y asegura que ERC ha sido un partido que «históricamente siempre se ha hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras, sin dejar de ser independentista, republicano y progresista».