Esquerra Republicana de Catalunya intenta mantenir l’estabilitat dins del partit després dels constants oferiments del portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, per liderar una coalició d’esquerres espanyola. El secretari general adjunt d’ERC, Oriol López, s’ha afanyat a tallar les ales al líder d’ERC a Madrid i ha limitat al front ampli d’esquerres proposat per Rufián a ser una aliança amb altres “forces sobiranistes” amb les quals es puguin tancar acords “al costat d’ERC i de Rufián”. En una entrevista feta a RTVE-Catalunya i recollida per l’ACN López ha assegurat que veu “molt bé” que ERC es percebi com un espai des del qual poder liderar un “front d’esquerres, com ja ho va ser al 1931” tot i que ha limitat les aspiracions de Rufián assegurant que el partit es presentarà sota les seves sigles, únicament als Països Catalans i amb Gabriel Rufián de cap de llista per Barcelona i destaca que les aliances “naturals” de la formació republicana són Bildu o el BNG i rebutja possibles aliances amb altres formacions.
El secretari general adjunt dels republicans sí que ha volgut donar suport a Rufián de qui diu que “molts partits voldrien que estigués al seu costat” i matisa les paraules del líder d’ERC a Madrid, ja que segons López “ell més que proposar un front d’esquerres el que diu és que és l’hora de les esquerres sobiranistes arreu de l’Estat”. “Si hi ha forces que no son sobiranistes que volen estar amb ERC, en parlarem. Però nosaltres ho liderarem amb Gabriel Rufián al capdavant”, ha etzibat. Malgrat possibles diferències sobre el rumb polític d’ERC entre Rufián i els dirigents del partit López ha descartat que el líder republicà a Madrid acabi marxant de la formació i assegura que es trobaran “les fórmules perquè s’hi senti còmode ell i el partit. Quan algú vol encapçalar qualsevol cosa, segur que té condicions al cap. I el partit també en té, i ens hi posarem d’acord. No ens ha posat condicions ni nosaltres a ell, hi parlem sovint i coincidim bastant”.
Rufián manté la voluntat de liderar un espai de “confluència”
En un col·loqui al Club Siglo XXI de Madrid el portaveu d’ERC al Congrés va assegurar que estava “disposat” a ser qui encapçalés un espai de “confluència” entre les formacions independentistes i les de l’esquerra més enllà del PSOE. Rufián va assegurar que està disposat a anar “endavant” si això ajuda a “maximitzar resultats electorals” del bloc d’esquerres espanyol.
Unes paraules que va acompanya amb una possible marxa del grup parlamentari d’ERC, ja que va assegurar que no tornaria a liderar el projecte d’ERC a Madrid “si no hi ha unes condicions” amb relació “a nivell de grup parlamentari”. A més, Rufián ha assegurat que ell no marxarà del partit si no el fan “fora” i assegura que ERC ha estat un patit que “històricament sempre s’ha fet càrrec d’allò que succeïa més enllà de les seves fronteres, sense deixar de ser independentista, republicà i progressista”.