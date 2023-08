García-Page sobre Puigdemont: «Tiene el mando de la legislatura»

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, también se ha sumado a la retahíla de reacciones de la constitución del Congreso de este jueves. Después del acuerdo al cual han llegado los socialistas con ERC y Junts para conseguir la presidencia de la Mesa, ahora empieza una nueva carrera intensa por negociar una investidura. En este sentido, García-Page asegura que «Puigdemont, que es el que tiene el mando a distancia de la legislatura y desde fuera de España, no puede tener sometido a libertad condicional al Gobierno de España y mucho menos el que no puede ser el que decida».

«O Puigdemont se aleja del referéndum y del proceso de ‘Brexit’ catalán o la legislatura será complicada o no empezará» , asevera García-Page, a pesar de que remarca que es su opinión personal y que no tiene “ni la más mínima información”. Así lo ha declarado este mismo jueves desde Pamplona dónde ha acudido a la toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra. El presidente de Castilla la Mancha ha puesto el foco de las negociaciones todo el rato sobre el independentismo, y en especial del presidente al exilio: «Está empezando la feria o el mercado y tengo claro que, aunque hay una mayoría muy amplia en España que ha querido evitar la entrada de Vox en el Gobierno, la inmensa mayoría, por no decir el 99 % de la gente, el último que podían estar imaginando en la hora de votar es que esta legislatura fuera con mando a distancia, y tanto a distancia está el mando que está fuera de España», espeta, añadiendo que esto es la parte «perversa» del «diabólico resultado» del 23-J.

Emiliano García-Page en declaraciones a medios este jueves desde Navarra / EP

Una mirada conservadora

García-Page ha continuado las declaraciones con el tono conservador que lo caracteriza, y también ha querido dar su opinión sobre la decisión de Francina Armengol de permitir el catalán, el vasco y el gallego en la cámara baja. «Los idiomas que están en la Constitución son riqueza del país, el único problema es cuando el idioma se utiliza como arma», refiriéndose al catalán y al vasco, puesto que asegura que el gallego «nunca se ha usado como una arma». Otra de las líneas rojas que ha puesto el socialista es la autodeterminación: «Autodeterminación se diga en gallego, en vasco, en catalán o en español, autodeterminación no puede haber; antes de que esto tiene que haber molidas elecciones», asevera.