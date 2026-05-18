El PSOE enfrenta un momento extremadamente delicado tras una nueva derrota en las elecciones autonómicas en el Estado español. Un momento delicado para los socialistas españoles en el que habrá una reorganización de las filas del PSOE y que supondrá cambios en los cargos socialistas. La líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, señaló este lunes que dejará el escaño en el Congreso -donde había ejercido de vicepresidenta hasta antes de las elecciones andaluzas- y cuando se constituya el Parlamento Andaluz ejercerá como líder de la oposición en Andalucía.

La líder socialista en Andalucía ha señalado que «desde ese mismo momento lo dejaré y pasaré a ejercer de líder de la oposición» y que se pone a disposición del partido para poder ganar las próximas elecciones tras la derrota socialista en Andalucía, donde han recogido los peores resultados electorales de su historia. En una entrevista hecha en la Cadena SER y recogida por la ACN, la exvicepresidenta española y líder del PSOE en Andalucía ha asegurado que “de estas situaciones no se puede salir de puntillas. Hay que hacer un diagnóstico correcto” y ha lamentado que las izquierdas no hayan podido movilizar todo el voto en las elecciones autonómicas.

Montero hace balance de la derrota socialista en Andalucía

Los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía han implicado que se hayan registrado los peores resultados históricos del partido con 28 escaños, cifra que supone una caída de dos escaños respecto de las anteriores elecciones. Unos resultados decepcionantes para los socialistas que ven cómo se pierde, de nuevo, uno de sus feudos históricos y que, según Montero, tienen “muchas causas” más allá de su participación durante la campaña o la candidatura propuesta por los socialistas. De hecho, ha sido preguntada por si influyó que aguantara hasta el final en el gobierno español antes del inicio de la campaña electoral. “Hay elementos más profundos”, ha asegurado Montero.

La vicepresidenta española y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en una imagen de archivo | PSOE

“Cada convocatoria tiene una dinámica propia, y en las autonómicas no movilizamos un voto progresista que sí se moviliza en otras elecciones”, ha afirmado una Montero que ha admitido que las elecciones andaluzas eran unos comicios “muy complicados” para la formación socialista.