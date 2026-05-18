El PSOE afronta un moment extremadament delicat després d’una nova derrota en les eleccions autonòmiques a l’Estat espanyol. Un moment delicat per als socialistes espanyols en el qual hi haurà una reordenació de les files del PSOE i que suposarà canvis en els càrrecs socialistes. La líder del PSOE andalús, María Jesús Montero, ha assenyalat aquest dilluns que deixarà l’escó al Congrés -on havia exercit de vicepresidenta fins abans de les eleccions andaluses- i quan es constitueixi el Parlament Andalús exercirà com a cap de l’oposició a Andalusia.
La líder socialista a Andalusia ha assenyalat que “des d’aquell mateix moment el deixaré i passaré a exercir de cap de l’oposició” i que es posa a disposició del partit per poder guanyar les pròximes eleccions després de la desfeta socialista a Andalusia, on han recollit els pitjors resultats electorals de la seva història. En una entrevista feta a la Cadena SER i recollida per l’ACN l’exvicepresidenta espanyola i líder del PSOE a Andalusia ha assegurat que “d’aquestes situacions no se’n pot sortir de puntetes. Cal fer un diagnòstic correcte” i ha lamentat que les esquerres no hagin pogut mobilitzar tot el vot a les eleccions autonòmiques.
Montero fa balanç de la desfeta socialista a Andalusia
Els resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia han implicat que s’hagi registrat el pitjors resultats històrics del partit amb 28 escons, xifra que suposa una caiguda de dos escons respecte de les anteriors eleccions. Uns resultats decebedors pels socialistes que veuen com es perd, de nou, un dels seus feus històrics i que, segons Montero, tenen “moltes causes” més enllà de la seva participació durant la campanya o la candidatura proposada pels socialistes. De fet, ha estat preguntada per si va influir que aguantés fins al final al govern espanyol abans de l’inici de la campanya electoral. “Hi ha elements més profunds”, ha assegurat Montero.
“Cada convocatòria té una dinàmica pròpia, i a les autonòmiques no mobilitzem un vot progressista que sí que es mobilitza en altres eleccions”, ha etzibat una Montero que ha admès que les eleccions andaluses eren uns comicis “molt complicats” per a la formació socialista.