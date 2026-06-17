El estallido de los escándalos de corrupción alrededor del PSOE ha puesto a los socialistas en una posición política muy delicada. De hecho, la sombra de una moción de censura planea sobre la cabeza del presidente español, Pedro Sánchez, y PP y Junts presentaron enmiendas para que el Congreso de los Diputados votara si era necesaria una convocatoria electoral anticipada. Una propuesta que desde el PSOE se han apresurado a desechar y calificarla como “una especie de fraude de ley”. El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Afonso Gómez de Celis, ha asegurado en declaraciones a la prensa, recogidas por la ACN, antes de entrar al pleno del Congreso de los Diputados que “ante la falta de valentía para presentar una moción de censura, que es lo que corresponde según la Constitución, se intenta utilizar una estratagema de fraude de ley”.

El diputado socialista ha cerrado filas con su partido y los socios de Gobierno, Sumar, y ha defendido la decisión que tomó la Mesa del Congreso de vetar e impedir que las enmiendas presentadas por Junts y el PP llegaran al pleno de la cámara española.

El PSOE, a la defensiva

El partido del gobierno español hizo valer la mayoría socialista y de los socios de gobierno en la Mesa del Congreso e impidió que la enmienda de Junts prosperara y se llevara a la cámara española. La Mesa acordó que la iniciativa no podía ser admitida porque la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente del gobierno español y no del pleno.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras / Eduardo Parra / Europa Press 25/3/2026

Unos hechos que no gustaron a Junts, partido que en un comunicado calificó de «inaudito» el veto de la Mesa y asegura que este cierre de filas con el presidente español pone de manifiesto la “debilidad extrema” del ejecutivo de Sánchez. La formación encabezada por Miriam Nogueras aseguró que esto demuestra que el PSOE es “incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno”.