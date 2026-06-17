L’esclat dels escàndols de corrupció al voltant del PSOE ha posat els socialistes en una posició política molt delicada. De fet, l’ombra d’una moció de censura planeja sobre el cap del president espanyol, Pedro Sánchez, i PP i Junts van presentar esmenes perquè el Congrés dels Diputats votés si calia una convocatòria electoral anticipada. Una proposta que des del PSOE s’han afanyat a treure’s de sobre i qualificar-la com “una espècie de frau de llei”. El vicepresident primer del Congrés, el socialista Afonso Gómez de Celis, ha assegurat en declaracions a la premsa, recollides per l’ACN, abans d’entrar al ple del Congrés dels Diputats que “davant la manca de valentia per presentar una moció de censura, que és el que correspon segons la Constitució, s’intenta fer servir un estratagema de frau de llei”.
El diputat socialista ha tancat files amb el seu partit i els socis de Govern, Sumar, i ha defensat la decisió que va prendre la Mesa del COngrés de vetar i impedir que les esmenes presentades per Junts i el PP arribessin al ple de la cambra espanyola.
El PSOE, a la defensiva
El partit del govern espanyol va fer valer la majoria socialista i dels socis de govern a la Mesa del Congrés i va impedir que l’esmena juntaire prosperés i es portés a la cambra espanyola. La Mesa va acordar que la iniciativa no podia ser admesa perquè la convocatòria de comicis és una competència exclusiva del president del govern espanyol i no pas del ple.
Uns fets que no van agradar a Junts, partit que en un comunicat va qualificar d'”inaudit” el veto de la Mesa i assegura que aquest tancament de files amb el president espanyol posa de manifest la “debilitat extrema” de l’executiu de Sánchez. La formació encapçalada per Miriam Nogueras va assegurar que això demostra que el PSOE és “incapaç d’afrontar una senzilla votació al ple”.