El gobierno español aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Así lo han explicado esta mañana fuentes del Consejo de Ministros coincidiendo con el cuadragésimo quinto aniversario del intento de golpe de estado y lo ha confirmado el presidente español, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales. «Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para resolver una deuda histórica con la ciudadanía», afirma el líder de la Moncloa. Según apuntan las mismas fuentes del gobierno español a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la desclasificación se hará efectiva este miércoles cuando los documentos se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, también se podrán consultar en la página web oficial de la Moncloa