El govern espanyol aprovarà aquest dimarts la desclassificació dels documents relacionats amb l’intent de cop d’estat del 23 de febrer del 1981. Així ho han explicat aquest matí fonts del Consell de Ministres coincidint amb el quaranta-cinquè aniversari de l’intent del cop d’estat i ho ha confirmat el president espanyol, Pedro Sánchez, a través de les seves xarxes socials. “Demà desclassificarem els documents del 23-F per resoldre un deute històric amb la ciutadania”, assevera el líder de la Moncloa. Segons apunten les mateixes fonts del govern espanyol a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la desclassificació es farà efectiva aquest dimecres quan els documents es publiquin al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). A partir d’aquest moment, també es podran consultar a la pàgina web oficial de la Moncloa