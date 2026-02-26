“Crec que seria desitjable que el rei emèrit tornés a Espanya”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posat en un compromís la Casa Reial desitjant que l’home “que va contribuir a sostenir la nostra democràcia” pugui passar “l’última etapa de la seva vida amb dignitat i al seu país”. El popular ha volgut així collar el PSOE, mitjançant una piulada a les xarxes socials, per contrarestar la desclassificació dels documents del 23F.
“Ell mateix [l’emèrit] ha reconegut errors innegables en la seva trajectòria”, ha reconegut Feijóo en la piulada, però la desclassificació dels documents, defensa el popular, “ha de reconciliar els espanyols amb qui va parar el cop d’estat”. Des de Gènova reiteren que els papers confirmen la versió oficial del cop, segons la qual, el monarca no en sabia res i va ordenar aturar-lo. Motius suficients, apunten, perquè Joan Carles torni a Espanya.
Una proposa tant optimista com inoportuna, deuen pensar a la Zarzuela, que estaven avisats que el popular faria una piulada. L’exmonarca espanyol va marxar a Abu Dhabi assetjat per les investigacions contra ell per presumpte frau fiscal –ocultava una fortuna de cent milions de dòlars a Suïssa– i ha vist com el seu fill ha fet mans i mànigues per separar-se del seu llegat.
La Moncloa no s’oposa al retorn del Borbó, malgrat que ha assenyalat que “una cosa [el seu paper el 23F] no esborra l’altre”. En tot cas, els socialistes deixen el possible retorn a Espanya en mans de la Casa Reial, que també tira pilotes fora. Fonts oficials de la Zarzuela han apuntat, a diferents mitjans, que “va ser decisió seva marxar i tornar també ha de ser seva”.
Lluny d’Espanya
El PP defensa el llegat de Joan Carles, molt tocat per tot un seguit d’investigacions que van agreujar una crisi reputacional que no ha parat de créixer des de les excursions a Botswana per caçar elefants. El frau fiscal, el “me he equivocado, no volverá a ocurrir”, els escàndols amb l’amant i, més recentment, l’aparició d’un suposat sopar amb el pedòfil Jeffrey Epstein incomoden com mai la Zarzuela. Amb Felip VI al capdavant, la Casa Reial espanyola encara busca revertir la mala imatge que va deixar Joan Carles. I de moment, l’exmonarca continua vivint a Abu Dhabi, a 6.000 quilòmetres de la Zarzuela.