“Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en un compromiso a la Casa Real deseando que el hombre “que contribuyó a sostener nuestra democracia” pueda pasar “la última etapa de su vida con dignidad y en su país”. El popular ha querido así presionar al PSOE, mediante un tuit en las redes sociales, para contrarrestar la desclasificación de los documentos del 23F.

“Él mismo [el emérito] ha reconocido errores innegables en su trayectoria”, ha reconocido Feijóo en el tuit, pero la desclasificación de los documentos, defiende el popular, “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de estado”. Desde Génova reiteran que los papeles confirman la versión oficial del golpe, según la cual, el monarca no sabía nada y ordenó detenerlo. Motivos suficientes, apuntan, para que Juan Carlos regrese a España.

Felipe VI y Juan Carlos I juntos en la Zarzuela – Europa Press

Una propuesta tan optimista como inoportuna, deben pensar en la Zarzuela, que estaban avisados de que el popular haría un tuit. El exmonarca español se marchó a Abu Dabi acosado por las investigaciones contra él por presunto fraude fiscal –ocultaba una fortuna de cien millones de dólares en Suiza– y ha visto cómo su hijo ha hecho todo lo posible por separarse de su legado.

La Moncloa no se opone al regreso del Borbón, aunque ha señalado que “una cosa [su papel el 23F] no borra la otra”. En todo caso, los socialistas dejan el posible regreso a España en manos de la Casa Real, que también se desentiende. Fuentes oficiales de la Zarzuela han apuntado, a diferentes medios, que «fue decisión suya marcharse y volver también debe serlo».

Lejos de España

El PP defiende el legado de Juan Carlos, muy afectado por toda una serie de investigaciones que agravaron una crisis reputacional que no ha dejado de crecer desde las excursiones a Botsuana para cazar elefantes. El fraude fiscal, el “me he equivocado, no volverá a ocurrir”, los escándalos con la amante y, más recientemente, la aparición de una supuesta cena con el pedófilo Jeffrey Epstein incomodan como nunca a la Zarzuela. Con Felipe VI al frente, la Casa Real española aún busca revertir la mala imagen que dejó Juan Carlos. Y de momento, el exmonarca continúa viviendo en Abu Dabi, a 6.000 kilómetros de la Zarzuela.