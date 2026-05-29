El PSOE encabezado por Pedro Sánchez volvería a ganar las elecciones con el 36,2% de los votos. Los nuevos datos obtenidos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de este mayo (CIS) muestran cómo Sánchez y el PSOE mantienen una distancia de 11 puntos sobre el PP, que reduce la diferencia entre los dos partidos en abril (1,8) y obtendría, en caso de realizarse elecciones, el 25,9% de los votos.

Una derecha que continúa ganando adeptos con el avance del PP y de Vox. Los de Santiago Abascal se consolidarían como tercera fuerza en el Estado español con un 16,2% de los votos mientras que en la izquierda española se produciría un trasvase de votos entre Sumar y Podemos, los cuales perderían una décima (5,7%) y ganarían tres (2,5%). En cuanto a los partidos catalanes, el CIS indica que ERC perdería tres décimas y se quedaría en el 2,6% mientras que Junts se mantendría y alcanzaría el 0,8%.

Un CIS hecho antes de Andalucía y la corrupción en el PSOE

Los datos obtenidos por el CIS, sin embargo, provienen de entrevistas que se realizaron entre el 3 y el 18 de mayo, un hecho que supone que se hicieron en plena campaña electoral andaluza -elecciones en las cuales el PSOE obtuvo los peores resultados de la historia- y antes de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama imputara a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias en el ‘caso Plus Ultra’. Además, tampoco han afectado los registros en la sede de los socialistas para obtener información de Leire Díez.

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo/EP

En cambio, las entrevistas sí se produjeron durante la crisis generada por el brote de hantavirus en un crucero de lujo que hizo escala en puertos del Estado español y los pacientes ingresados en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid.