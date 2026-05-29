El CIS manté Sánchez a la Moncloa tot i l’avenç del PP
Jose Díaz
29/05/2026 14:31

El PSOE encapçalat per Pedro Sánchez tornar a guanyar les eleccions amb el 36,2% dels vots. Les noves dades obtingudes del darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques d’aquest maig (CIS) mostren com Sánchez i el PSOE mantenen una distància d’11 punts sobre el PP, que redueix la diferència entre els dos partits a l’abril (1,8) i obtindria, en cas de fer-se eleccions, el 25,9% dels vots.

Una dreta que continua guanyant adeptes amb l’avenç del PP i de Vox. Els de Santiago Abascal es consolidarien com a tercera força a l’Estat espanyol amb un 16,2% dels vots mentre que a l’esquerra espanyola es produirien transvasament de vots entre Sumar i Podemos, els quals perdrien una dècima (5,7%) i en guanyarien tres (2,5%). Pel que fa als partits catalans el CIS indica que ERC perdria tres dècimes i es quedaria en el 2,6% mentre que Junts es mantindria i assoliria el 0,8%.

Un CIS fet abans d’Andalusia i la corrupció al PSOE

Les dades obtingudes pel CIS, però, provenen d’entrevistes que es van fer entre el 3 i el 18 de maig, un fet que suposa que es van fer en plena campanya electoral andalusa -eleccions en les quals el PSOE va obtenir els pitjors resultats de la història- i abans que el jutge de l’Audiència Nacional (AN) José Luis Calama imputés Zapatero per presumptament liderar una trama de tràfic d’influències en el ‘cas Plus Ultra’. A més, tampoc han afectat els escorcolls a la seu dels socialistes per aconseguir informació de Leire Díez.

Pedro Sánchez i José Luis Ábalos, en una imatge d’arxiu/EP

En canvi, les entrevistes sí que es van produir durant la crisi generada pel brot d’hantavirus en un creuer de luxe que va fer escala en ports de l’Estat espanyol i els pacients ingressats a l’hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

