El PSOE encapçalat per Pedro Sánchez tornar a guanyar les eleccions amb el 36,2% dels vots. Les noves dades obtingudes del darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques d’aquest maig (CIS) mostren com Sánchez i el PSOE mantenen una distància d’11 punts sobre el PP, que redueix la diferència entre els dos partits a l’abril (1,8) i obtindria, en cas de fer-se eleccions, el 25,9% dels vots.
Una dreta que continua guanyant adeptes amb l’avenç del PP i de Vox. Els de Santiago Abascal es consolidarien com a tercera força a l’Estat espanyol amb un 16,2% dels vots mentre que a l’esquerra espanyola es produirien transvasament de vots entre Sumar i Podemos, els quals perdrien una dècima (5,7%) i en guanyarien tres (2,5%). Pel que fa als partits catalans el CIS indica que ERC perdria tres dècimes i es quedaria en el 2,6% mentre que Junts es mantindria i assoliria el 0,8%.
Un CIS fet abans d’Andalusia i la corrupció al PSOE
Les dades obtingudes pel CIS, però, provenen d’entrevistes que es van fer entre el 3 i el 18 de maig, un fet que suposa que es van fer en plena campanya electoral andalusa -eleccions en les quals el PSOE va obtenir els pitjors resultats de la història- i abans que el jutge de l’Audiència Nacional (AN) José Luis Calama imputés Zapatero per presumptament liderar una trama de tràfic d’influències en el ‘cas Plus Ultra’. A més, tampoc han afectat els escorcolls a la seu dels socialistes per aconseguir informació de Leire Díez.
En canvi, les entrevistes sí que es van produir durant la crisi generada pel brot d’hantavirus en un creuer de luxe que va fer escala en ports de l’Estat espanyol i els pacients ingressats a l’hospital militar Gómez Ulla de Madrid.