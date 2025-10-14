Golpe muy duro para Sonia Monroy. La actriz y cantante, que hace pocos días había vuelto de Honduras tras participar en la segunda edición de Supervivientes: All Stars, ha recibido la peor de las noticias. Su hermana mayor Mariángeles ha fallecido a causa de un cáncer terminal. La exconcursante del reality de Telecinco dedicó su salto desde el helicóptero del programa a su hermana y ahora, se ha abierto por completo a través de las redes sociales para compartir una reflexión muy dura y emotiva.

Sonia Monroy dedica unas palabras muy emotivas a su hermana

No es la primera pérdida que sufre Sonia Monroy. La modelo ha experimentado la crudeza de una muerte muy cercana, porque sus dos hermanos Peter y Frank fallecieron en accidentes de tráfico. También ha perdido a sus padres y ahora, ha sido su hermana mayor. Hace pocos días, en el programa De Viernes! de Telecinco, la actriz compartía la durísima situación familiar que estaba atravesando. «Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque la mamá de Alba (su sobrina) está con un cáncer terminal. Mi hermana se muere», confesó entre lágrimas y muy emocionada.

Ahora, ha decidido mostrarse como nunca para despedirse de su hermana en un post en Instagram y un texto muy personal. «Tus cuatro ángeles esperan por ti, para recibirte en el cielo con amor», ha escrito en un breve vídeo con una fotografía de su hermana.

Muere la hermana mayor de Sonia Monroy | Instagram

Las semanas que han estado separadas por ‘Supervivientes’

«A veces el destino no nos quita el camino, solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar», escribe en el texto que acompaña la publicación. No era en una isla donde debía continuar luchando, era contigo hermana, para tomarte de la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera las puertas para ti». Ella había estado hasta hacía pocos días concursando en Honduras, unas semanas en las que no había podido estar al lado de su hermana. «Tu partida me ha destrozado, pero tu recuerdo será mi fuerza para seguir adelante».

«Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener. Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos«, cierra esta carta tan emotiva y personal. Sin duda, una situación muy complicada para la actriz.