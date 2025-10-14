Cop molt dur per a Sonia Monroy. L’actriu i cantant, que fa molt pocs dies que havia tornat d’Hondures després de participar en la segona edició de Supervivientes: All Stars, ha rebut la pitjor de les notícies. La seva germana gran Mariángeles ha mort a causa d’un càncer terminal. L’exconcursant del reality de Telecinco va dedicar el seu salt des de l’helicòpter del programa a la seva germana i ara, s’ha obert en canal a través de les xarxes socials per compartir una reflexió duríssima i molt emotiva.
Sonia Monroy dedica unes paraules molt emotives a la seva germana
No és la primera pèrdua que pateix Sonia Monroy. La model ha experimentat la cruesa d’una mort molt propera, perquè els seus dos germans Peter i Frank van morir en accidents de tràfic. També ha perdut els seus pares i ara, ha estat la seva germana gran. Fa molt pocs dies, en el programa De Viernes! de Telecinco, l’actriu compartia la situació familiar duríssima que estava travessant. “Estic passant pel pitjor moment de la meva vida, perquè la mamà d’Alba (la seva neboda) està amb un càncer terminal. La meva germana es mor”, va confessar entre llàgrimes i molt emocionada.
Ara, ha decidit mostrar-se com mai per acomiadar-se de la seva germana en un post a Instagram i un text molt personal. “Els teus quatre àngels esperen per tu, per rebre’t al cel amb amor”, ha escrit en un breu vídeo amb una fotografia de la seva germana.
Les setmanes que han estat separades per ‘Supervivientes’
“A vegades el destí no ens treu el camí, només ens canvia el rumb per portar-nos on l’ànima ha d’estar”, escriu en el text que acompanya la publicació. No era en una illa on havia de continuar lluitant, era amb tu germana, per agafar-te la mà i dir-te adeu abans que el cel obrís les portes per a tu”. Ella havia estat fins feia pocs dies concursant a Hondures, unes setmanes en què no havia pogut estar al costat de la seva germana. “La teva partida m’ha destrossat, però el teu record serà la meva força per continuar endavant”.
“Prometo cuidar les teves filles com si portessin el teu cor bategant en el meu amb la mateixa força i valentia que tu ens vas mostrar tenir. Vola alt, la meva guerrera eterna, que des de la terra continuaré estimant-te fins a tornar a trobar-nos“, tanca aquesta carta tan emotiva i personal. Sens dubte, una situació molt complicada per a l’actriu.