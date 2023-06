Silvia Abril y Andreu Buenafuente han conseguido ser una de las parejas más consolidadas del star-sytem catalán. Pocos están juntos desde hace tantos años y, todavía menos parejas se dedican tantos mensajes tiernos como hacen ellos. Hace solo un mes, la actriz le decía públicamente que ahora que el tiempo va que vuela y que cuesta, incluso, hablar «porque las prisas o la niña pasan por delante» quería darle las gracias: «Ahora que te quiero más que antes, ahora que tengo edad para valorar, ahora que todavía río a tu lado. Ahora y más que nunca, y ahora es hora de celebrar. Que el tiempo y la vida no nos quiten nunca besarte ahora«.

Tienen una hija de diez años, Joana, de quien Abril ha hablado extensamente en una entrevista divertida en Estirando el chicle : «Para mí, ella es mi toma de tierra. Con ella es con quien más me controlo porque le tengo que educar y sé que si la educo en el desenfreno, puede salir de allí un monstruo y años de terapia. Este es el único límite que me pongo, hasta dónde puedo llegar si ella está delante».

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, muy enamorados | Instagram

Silvia Abril, divertida y sincera en una entrevista | YouTube

Silvia Abril habla de la hija que tiene en común con Andreu Buenafuente

La única hija que tiene el matrimonio habría heredado la pasión para dar risa y el sentido del humor, tal como demostró en su brillante intervención en el último programa de Latemotiv . Ahora Silvia Abril ha reconocido que les hace bromas muy a menudo: «La he llamado cuando ha salido de la escuela y al referirme a ella, me ha dicho que allí no había ninguna Joana, que me había equivocado. ¡Y me ha colgado! Tiene una parte juguetona e inofensiva, ya se suelta mucho y tengo que ponerle piedras en el bolsillo».

No los desagradaría que se dedicara al mundo del humor como han hecho ellos, aunque no quieren que lo decida todavía porque es pequeña: «Si esto le hace feliz, adelante. Lo que me gustaría es que respetara este oficio y que sepa que se tiene que formar. Me dan miedo los niños que salen en las películas, me da miedo por ellos y me sabe mal porque ven una realidad que después no es la que es y hay juguetes rotos».

Silvia Abril no se creía que la hija hubiera ido a plató | Instagram

La hija de Silvia Abril y Andreu Buenafuente habría heredado su sentido del humor | Instagram

La niña está haciendo teatro y danza: «Tenemos claro que no la queremos incitar o empujar a hacer un casting o a vivir una etapa profesional que todavía no le corresponde. Vive con dos personajes, puede perder el norte esta niña. Puede creerse que es alguien, pero la vida es muy larga y no hay prisa. Paso a paso. Ya conoce la frustración, pero solo aquellas que le tocan ahora. No hay una prueba en la que haya 80 niños y te digan que no. Todavía no tiene edad, así que juegue y que viva su infancia feliz. Si decide dedicarse a esto ya se lo encontrará, pero con madurez».