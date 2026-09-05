Carlos Alcaraz ha hecho historia como uno de los tenistas que más han triunfado con solo 23 años. Convertido en una superestrella mundial, el de Murcia siempre soñó con poder vivir de su pasión. Ahora bien, más de una vez ha reconocido que nunca en la vida se habría podido imaginar llegar a tener un palmarés como el que tiene. ¿Cómo era cuando era pequeño? ¿Siempre ha sido de aquellos ambiciosos que priorizan el entrenamiento sobre cualquier otra cosa porque quieren triunfar en la competición? Por primera vez, uno de sus antiguos profesores ha hablado con la prensa y ha sacado a la luz algunos secretos de su pasado.

El digital El Español ha podido contactar con uno de los maestros que tuvo Carlos Alcaraz cuando era joven, quien puede dar fe de que ya en aquella época era un «apasionado» del tenis y que era habitual verlo pasar «buena parte del día» con una raqueta en la mano: «Era un niño que desde el primer momento se veía que estaba dotado y que tenía cualidades innatas para practicar cualquier deporte«, asegura.

Carlos Bocanegra, su profesor de Educación Física, comenta que el tenista era muy delgado y la raqueta parecía más grande que él. Ahora bien, después siempre se quedaba maravillado cuando lo veía jugar: «Madre mía cómo jugaba». Pero no solo al tenis, sino que el joven lo hacía bien en cualquier disciplina: «El día que les enseñaba a jugar al voleibol, pues él era el primero que aprendía a hacer toques, igual que si les enseñaba bádminton».

¿Cómo era Carlos Alcaraz cuando era pequeño? Lo explica un antiguo profesor | Europa Press

¿Cómo era Carlos Alcaraz como alumno cuando era pequeño?

Estudiante de una escuela pública de su municipio como sus tres hermanos, este profesor asegura que la familia de Carlos Alcaraz siempre estuvo «muy implicada» con el centro. A lo largo de los cursos escolares, él habría mantenido un comportamiento «ejemplar» en clase con los profesores y también con los compañeros: «Nunca ha querido ser más que nadie. Es un niño que tiene algo diferente de los deportistas que estamos acostumbrados a ver». Sí que protagonizó alguna travesura, dice el maestro, como el día que cogió una piedra, la golpeó con una raqueta de bádminton y rompió las cuerdas.

Todos aquellos que lo tuvieron como alumno aseguran que no les ha sorprendido en absoluto verlo triunfar porque ya se veía que lo haría bien. Todo un orgullo para la escuela, claro: «Estamos muy contentos y tenemos claro que hay Carlitos para rato». Loli Moreno, quien fue tutora de Carlos Alcaraz en Primaria, también ha querido dar su opinión: «Me dijo que acababa el día tan cansado, que ni siquiera veía los dibujos. Cuando le pregunté si le compensaba, me dijo que sí porque quería ser tenista«.

Un niño tenaz y con las ideas claras que también mostraba un talante competitivo, si hacemos caso a lo que dicen estos profesores. Ahora bien, no quería llamar la atención y ejercer de líder aunque se le daba bien: «Era un líder nato y lo quería toda la clase«. El pasado de un luchador que se ha esforzado mucho para llegar al éxito.