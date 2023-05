Beth habla de ‘OT’ y la cara oscura de la fama en TV3: «Muy desagradable»

Beth Rodergas ha aparecido en el Zona franca de TV3 para promocionar la gira por los 20 años de su carrera. Han pasado dos décadas desde su paso por Operación Triunfo y a ella le parece que fuera ayer: «Me ha pasado muy deprisa, a pesar de que he hecho muchísimas cosas. He hecho música, teatro, televisión, muchos conciertos… ¡Y he tenido dos hijos! Formar una familia te absorbe por solo dedicarte a esto. A la vez me parece que fue ayer que fui a la Academia y me recuerdo de todo perfectamente, pero, por otro lado, estoy haciendo el ejercicio de hacer todo el repaso a todo lo que ha pasado desde entonces y me doy cuenta de que he hecho muchas cosas».

La cantante plantea este cumpleaños como algo a celebrar, pero también hay nostalgia: «Siempre soy de mirar adelante y no me preocupo demasiado porque soy optimista, pero a la vez las cosas bonitas que te han pasado las tienes que celebrar. Es increíble que entre el público haya gente que me conoce desde el principio y que me ha seguido desde entonces, que vengan algunos hijos de estas personas y también fans que me descubrieron más adelante… Es muy entrañable».

¿Qué le diría a aquella Beth de hace 20 años? «Le diría que lo estaba haciendo muy bien, que no tuviera prisa. Cuando te cambia la vida como me cambió a mí con solo 20 años, te asustas un poco y te da miedo no llegar a hacer todo aquello que quieres hacer. Con la perspectiva me he dado cuenta de que todo es relativo, que todo llega, que nada es tan importante como te piensas cuando eres joven y vives todo con mucha intensidad. Le diría que estuviera tranquila porque acabaría haciendo todo lo que quería hacer».

De su paso por OT , muchos aplaudieron que pusiera de moda las rastas. Hasta entonces no se había visto este peinado en la televisión: «Tener rastas y piercings te convertía en la alternativa. En realidad, sencillamente, me gustaba este peinado. Este es un comentario que me ha hecho mucha gente a lo largo de estos 20 años, que gracias a mí se pudo hacer el piercings y llevar rastas. Es muy fuerte. Ahora vemos esta imagen como normal, pero en aquel momento no lo era».

La cantante hizo famosas las rastas | TV3

Beth reconoce que sufrió mucho por la persecución de los paparazzi

«Lo disfruté mucho, aunque sufrí un poco por culpa de la fama porque no me gustaba nada el mundo paparazzi «, explica. La cantante también vivió la persecución de los fotógrafos y vivió un momento incómodo cuando se publicaron unas fotos suyas en la playa: «Fui portada de Interviú y no hice nada porque me aconsejaron que no pusiera ni denuncia… pero fue muy desagradable y me enteré porque Albert Om me llamó y me dijo que era muy fuerte que saliera en la portada. Nadie me avisó de nada, yo estaba en Menorca haciendo la hippie y de repente esto. No llevé mucho bien cosas como estas y me costó. Por suerte aquella etapa duró poco. Eso sí, poder vivir de la música y hacer conciertos por todas partes era un pase. Había ciertas cosas que quería frenar para poder hacer mi camino, por eso».

«Después de la firma de los discos en Manresa, a la que acudió 4.000 personas, entré al lavabo de la Academia y empecé a llorar porque me di cuenta de que no había vuelta atrás. Me pregunté qué había hecho porque claro, aquella fama tenía muchas cosas no demasiadas buenas. A mí siempre me ha gustado tener una vida tranquila y no me ha gustado esta manera de alimentar el ego», ha añadido.

Beth, entrevistada en el Zona franca de TV3

Beth recuerda la actuación en Eurovisión en un documental en RTVE

Sobre la gira de cumpleaños de estos 20 años, reconoce que está siendo muy emocionante. Además, ha estrenado un documental en RTVE sobre su paso por Eurovisión con Dime : «Entre la canción y yo hay una relación complicada, pero sí que es cierto que aquello marcó un antes y un después en mi carrera. Hacía mucho de tiempo que me pedían que hablara sobre aquel momento en un documental y me he decidido a hacerlo. Se me ocurrió preparar este programa para explicarlo todo, ya que durante estos 20 años había dicho que no me gustaba la canción y todos se quedaban en este titular».

Ha insistido en qué ella no quería ir a Eurovisión y todavía menos con una canción que no lo entusiasmaba: «No me gustaba la imposición y ver que era un tema cero de mi estilo. Creía que marcaría mi carrera por siempre jamás, pero finalmente no me ha privado de hacer otras cosas. Para mí, esta canción estuvo vetada durante mucho de tiempo en mi entorno y ahora mi familia se ríe. Ahora ya los dejo bailarla y reímos todos».